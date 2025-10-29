Posłowie Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej, tuż po kontroli poselskiej w KOWR, opublikowali akt notarialny z którego jasno wynika, że KOWR w umowie z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem zastrzegł sobie prawo do odkupu działki. Dlaczego więc kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekonywało, że w tej sprawie nie da się już nic zrobić? Na portalu wPolityce.pl publikujemy kluczowe fragmenty aktu notarialnego.
Dyrektor KOWR podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że Ośrodek jeszcze dzisiaj zwróci się do aktualnego właściciela działki w Zabłotni „z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki”. Henryk Smolarz dopytywany o to, dlaczego do tej pory KOWR przekonywał, że nic się nie da zrobić, tłumaczył, że pojawiły się doniesienia medialne wedle których w umowie mają być zapisy gwarantujące Ośrodkowi prawo odkupu działki po cenach z 2023 r. Smolarz powiedział, że mówi „sprawdzam”.
W siedzibie KOWR z interwencją poselską byli dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Po jej zakończeniu, na konferencji prasowej pokazali oni akt notarialny, z którego jasno wynika, że w umowie zabezpieczono interes Skarbu Państwa, a KOWR ma możliwość odkupu działki po cenie z 2023 roku, jeżeli zostanie spełniony jedna z ośmiu przesłanek. Poniżej publikujemy najważniejsze kluczowe fragmenty umowy.
Nie jest prawdą, że ta działka zwiększa wielokrotnie swoją wartość, bo można ją odkupić i to nie całą, tylko jej część, po stawkach z 2023 r. Dlaczego to się nie dzieje? Jedynym wyjątkiem, który uniemożliwi takie działanie, jest okres 5 lat. Teraz mijają 2 lata od sprzedaży. Wiemy, dlaczego ta sprawa została tuszowana, dlaczego próbowano ją przemilczeć. Bo człowiek, który finansował kampanię Trzaskowskiego, PO, nie był tym zainteresowany i PO nie była tym zainteresowana, by tę działkę odkupić
— mówił po kontroli Krzysztof Ciecióra, poseł PiS.
Fragmenty umowy pokazał na platformie X również Paweł Jabłoński, który był na kontroli poselskiej w siedzibie KOWR. Wskazują one na to, że jest aż osiem przesłanek odkupu, i to po cenie sprzedaży z 2023 r.
Donald Tusk chciał użyć tej sprawy jako pretekstu by zablokować CPK. Mamy dla niego zła wiadomość – a dla reszty Polaków dobrą: działka może wrócić do KOWR – a CPK i tak nie zatrzymacie!
— napisał Jabłoński.
