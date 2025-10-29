Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy CPK działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów - poinformował szef KOWR Henryk Smolarz. Jak dodał, odkup ma odbyć się po cenie sprzedaży i doliczeniu ewentualnych nakładów obecnego właściciela. W tym momencie warto tutaj cofnąć się do wczorajszej konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Dzisiaj prezes KOWR poinformował, że skierował pismo do obecnego właściciela nieruchomości - firmy Dawtona - z pytaniem, czy „wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu”. Przypomnijmy, że KOWR na początku przekonywał, że działki nie można już odzyskać, czemu zaprzeczyły kolejne doniesienia medialne, a także kontrola poselska polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na portalu wPolityce opublikowaliśmy kluczowe zapisy umowy, które pokazują, że w umowie KOWR zastrzegł możliwość odkupienia działki.
Również właściciel działki, wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas napisał w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. Jednocześnie podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK. Co więcej, działkę KOWR może odkupić po cenie z 2023 roku.
Podczas wspomnianej konferencji prasowej, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że działka może zostać odkupiona, minister sprawiedliwości pośpieszył się i mówił o odkupieniu nieruchomości za „gigantyczne pieniądze”.
Wiemy też, że ta działka może być wykorzystywana potencjalnie i później CPK będzie musiało odkupić tę działkę za gigantyczne pieniądze. Jestem zdania, że jeżeli doszło do przestępstwa bądź są takie zapisy w umowie, to państwa odzyska tę działkę. Dzisiaj ta transakcja jest bardzo podejrzana
— powiedział Żurek.
Dopytywany o oświadczenie wiceprezesa Dawtony Piotra Wielgomasa, w którym napisał, że KOWR zastrzegł sobie prawo do odkupu nieruchomości po cenie nabycia, Żurek był sceptyczny, że odkup może odbyć się bez spełnienia „jakichkolwiek innych okoliczności”.
Zawsze w takich umowach są przesłanki do zwrotu, rzadko kiedy się spotyka taki zapis: „sprzedaję ci, ale bez spełnienia jakichkolwiek okoliczności innych ja mogę od ciebie odkupić za tę samą cenę”. Nie do końca chce mi się wierzyć, że taki zapis tam funkcjonuje. Zazwyczaj są to przesłanki: „musisz utrzymywać w określonej produkcji rolnej przez określony czas tę nieruchomość”; „gdyby się zmienił plan zagospodarowania przestrzennego, to możemy to odkupić”. To są przesłanki ustawowe, ale także umowne wynikające z ustawy, więc będziemy to precyzyjnie badać, bo nie chce mi się wierzyć, że to jest tylko warunek, że „możemy sobie odkupić, kiedy chcemy i bez żadnych warunków”
— powiedział.
Czy minister sprawiedliwości nie znając wszystkich szczegółów sprawy powinien wypowiadać tak daleko idące opinie? Na to pytanie nie trzeba odpowiadać…
