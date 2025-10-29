Mateusz Morawiecki ostrzega przed poważnymi konsekwencjami wprowadzenia unijnego podatku! „Za ETS2 głosowali tylko ludzie Tuska, ale rachunek zapłacimy wszyscy” – napisał wiceprezes PiS, szef EKR i były premier pod nowym spotem zamieszczonym na platformie X.
ETS2 (system handlu uprawnieniami do emisji) to rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami CO2, które od 2027 r. ma objąć sektory budownictwa i transportu drogowego. Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale dla gospodarstw domowych oznacza to potencjalny wzrost kosztów paliw i ogrzewania. W praktyce opłata będzie doliczana do cen paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy benzyna. 23 października kwestię planowanego wprowadzenia ETS2 omówili unijni przywódcy podczas szczytu w Brukseli.
„Uderzy w każdy polski dom”
ETS2 - unijny podatek, który uderzy w każdy polski dom. A rząd Donalda Tuska udaje, że to sukces. W rzeczywistości to kłamstwo. Już za kilka lat zapłacisz ponad 500 zł więcej rocznie za gaz, 2 tys. zł więcej za węgiel i 100 zł za każdy 1 tys. km, które przejedziesz samochodem
— wskazał lektor w spocie byłeg premiera, a obecne szefa EKR.
A w 2040 roku nawet 15 tys. zł więcej za ogrzewanie węglem, nawet 10 tys. więcej za ogrzewanie gazem i kolejne setki złotych za paliwo. Uderzy to w rolników, w branżę transportową, w całą gospodarkę, w każdą polską rodzinę. Ostrzegaliśmy, że to droga do ubóstwa energetycznego
— zaznaczył.
Gdy przyjdzie rachunek za ogrzewanie, pamiętaj, kto głosował za ETS2
— dodał lektor w nowym spocie Morawieckiego.
tt/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744386-mateusz-morawiecki-za-ets2-glosowali-tylko-ludzie-tuska
