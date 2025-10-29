Incydent z posłem Berkowiczem w roli głównej. Nie wiadomo, czy monitoring ze sklepu zostanie udostępniony opinii publicznej. IKEA zabrała głos

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Konrad Berkowicz / autor: wikimedia.commons: Jan Majer Palikot/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Konrad Berkowicz / autor: wikimedia.commons: Jan Majer Palikot/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biuro prasowe sklepu IKEA zaznaczyło, że głośny incydent z udziałem posła Konfederacji Konrada Berkowicza przebiegł spokojnie. „Z klientem rozmawiała zewnętrzna, współpracująca z nami firma ochroniarska, która po ustaleniu, co faktycznie zaszło, zaprosiła klienta do pokoju, gdzie czekali na przyjazd policji” - poinformował.

Przedwczoraj wiceprezes partii Sławomira Mentzena przekroczył linię kas bez zapłacenia za wszystkie produkty, których wartość sięgnęła prawie 400 zł. Poseł został zatrzymany przez sklepowych ochroniarzy.

Według relacji małopolskiej policji w godzinach przedpołudniowych w jednym z krakowskich marketów meblowych pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który nie zapłacił za zakupy. Poseł Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei, potwierdził na platformie X, że nie zapłacił za zakupy w sklepie IKEA, ale zrobił to przez nieuwagę.

Co istotne, poseł nie zasłonił się przysługującym mu immunitetem.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie zapłacił za zakupy, teraz Konrad Berkowicz się tłumaczy. „Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat”

Standardowa procedura”

TVN24 poprosiło o komentarz Igora Stypę z biura prasowego IKEA, który wytłumaczył, że odnośnie do kradzieży asortymentu o równowartości powyżej 50 zł procedury wymagają, aby ochrona obiektu wezwała funkcjonariuszy policji, co stało się w przypadku incydentu z posłem Berkowiczem w roli głównej.

Stypa podkreślił, że wobec Konrada Berkowicza zastosowano „standardową procedurę”.

Z klientem rozmawiała zewnętrzna, współpracująca z nami firma ochroniarska, która po ustaleniu, co faktycznie zaszło, zaprosiła klienta do pokoju, gdzie czekali na przyjazd policji

— zaznaczył przedstawiciel IKEA.

Nieuwaga” i „poczucie winy”

Oficer prasowy krakowskiej Komendy Miejskiej Policji Piotr Szpiech podkreślił z kolei w rozmowie z TVN24, że mężczyzna, do którego wezwano policję, rzeczywiście nie zapłacił za część zabranych produktów i przeszedł z nimi za linię kas płatniczych.

On tłumaczył się, że zrobił to przez nieuwagę, miał słuchawki w uszach, w związku z czym nie zwrócił uwagi na to, że te artykuły nie zostały doliczone do jego rachunku

— relacjonował oficer prasowy.

W sumie mówimy o kradzieży drobnych artykułów gospodarstwa domowego na kwotę około 390 złotych

— powiedział.

Poseł Konfederacji otrzymał mandat w wysokości 500 zł, który przyjął i nie zasłaniał się immunitetem.

Więc można powiedzieć, że poczuwał się do winy, na tym interwencja została zakończona

— podkreślił Szpiech.

Monitoring

IKEA potwierdziła, że Berkowicz - jak relacjonował - zapomniał skasować zabrany ze sklepu towar, a w miejscu incydentu znajduje się monitoring. Nie jest jednak pewne, że wszyscy w Polsce będą mogli obejrzeć nagranie.

Nagrania z monitoringu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępniamy wyłącznie sądom, prokuraturze, policji i innym upoważnionym do tego służbom oraz osobie, której dane zostały zapisane na nagraniu

— poinformował Igor Stypa.

Zapewnił też, że zakupy w trybie samoobsługowym odbywają się w tym sklepie tak, jak w innych placówkach tego rodzaju.

Klient samodzielnie skanuje produkty, na ekranie pojawia się informacja, czy zostały dodane do listy zakupów, a na koniec pojawia się pytanie o to, czy wszystko zostało skasowane. Można wtedy sprawdzić całą listę przed przejściem do etapu płatności

— przekazał.

IKEA potwierdziła również, że w wypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zapłaty za zakupy, klient zawsze może wezwać pracownika sklepu i poprosić go o pomoc.

CZYTAJ TEŻ:

Konrad Berkowicz miał nie zapłacić za towary, które chciał wynieść z marketu. Tusk już… atakuje PiS

Mentzen tłumaczy, jak wyglądała sytuacja z Berkowiczem. Odpowiedział też Tuskowi: „Jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle”

TYLKO U NAS. Telewizja wPolsce24 sprawdziła, czy Berkowicz mógł nie usłyszeć dźwięków kasy w Ikei. Za co polityk nie zapłacił?

maz/TVN24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych