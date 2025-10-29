Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz poinformował, że skieruje pismo do wiceprezesa spółki Dawtona Piotra Wielgomasa, nabwycy działki w Zabłotni, wyrażające „oczekiwanie zwrotu nieruchomości”.
Żadanie zwrotu działki
Smolarz w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że KOWR od wielu miesięcy próbował się skontaktować z nabywcą działki i udało się to zrobić na początku sierpnia. Nabywca gruntów nie chciał jednak odsprzedać gruntów.
Przed wiele miesięcy próbowaliśmy się skontaktować z nabywcą gruntów. Doszło do tego na początku sierpnia, niestety, nabywca nie wyraził zainteresowania odsprzedażą gruntów
— powiedział.
Plany związane z CPK konkretyzują się, będą pojawiać się decyzje (…) obejmujące ten teren, uprzedzając to, zwrócimy się z żądaniem zwrotu tej nieruchomości
— poinformował.
Zrobimy wszystko, co jest niezbędne, aby działkę potrzebną pod inwestycję CPK odzyskać dla Skarbu Państwa i móc ją udostępnić spółce. ….) Myślę, że to będzie dobre dla wszystkich stron, a także dla interesu publicznego.
— zapowiedział.
Dopytywany o to, ile to może potrwać oraz jaki finał całej sprawy przewiduje, Smolarz powiedział:
Myślę, że jednoznaczne określenie po stronie CPK potrzeb w zakresie inwestycyjnym wzmiankowanego terenu powoduje to, że zaistnieją okoliczności, o której mówi się w umowie zanim stanie się to konieczne i niezbędne, by zrealizować zapisy umowy z aktu notarialnego.
Smolarz zaznaczył, że chciałby, aby wszystko udało się załatwić w „kilka, kilkanaście dni”.
To zależy od dobrej woli zainteresowanego i od tego jak szybko będą działania po stronie dotychczasowego właściciela
— zaznaczył.
„Mówimy ‘sprawdzam’”
Dyrektor KOWR pytany był również o to, dlaczego dopiero w kwietniu poinformował spółkę CPK o tym, że działka została sprzedana i kiedy sam dowiedział się o całej sprawie.
Były liczne spotkania jeżeli chodzi o kwestie dotyczące relacji z CPK. KOWR zarówno poprzednio, jak i teraz przesyłał w pewnych okresach wykaz nieruchomości, które są w posiadaniu zasobów własności rolnych Skarbu Państwa w wymienionym obszarze. I takie wykazy były przekazywane sukcesywne z odpowiednim opisem tych nieruchomości. Podaliśmy dużo więcej nieruchomości. Jest dla przykładu działka, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie tej o której mówimy, ona nadal pozostaje w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, a CPK póki co nie wystąpił z oczekiwaniem jej przekazania. Ta korespondencja była dosyć intensywna, były spotkania robocze w których uczestniczyliśmy
— tłumaczył.
Smolarz pytany był również o to, co się zmieniło od wczoraj, gdy KOWR przekonywał, że w tej sprawie nie można już nic zrobić, bo działka została sprzedana, a dzisiaj podejmowane są jednak zupełnie inne działania.
Prawo od wczoraj się nie zmieniło i my ciągle podkreślamy, że pojawiły się informacje, że uprzedni KOWR zabezpieczył warunki odkupu, a obecny KOWR, jak mówią politycy PiS, ich nie realizuje. Pojawiło się oświadczenie właściciela, który napisał, że są zapisy umożliwiające odkup tych nieruchomości. My mówimy „sprawdzam” i zwracamy się za żądaniem zwrócenia nieruchomości na tych zasadach, które są do spełnienia
— powiedział.
