„Polska nie otrzymała żadnych informacji o ewentualnej redukcji obecności wojsk amerykańskich na jej terytorium” - przekazał PAP rzecznik MON Janusz Sejmej, pytany o doniesienia o planach redukcji liczebności amerykańskich wojsk w Europie na wschodniej flance NATO.
Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk na wschodniej flance Sojuszu w Europie
— ogłosiło dzisiaj ministerstwo obrony w Bukareszcie.
W Rumunii pozostanie około 1 tys. żołnierzy USA
— dodano.
Redukcja ma objąć m.in. amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
— poinformował resort w opublikowanym komunikacie.
CZYTAJ WIĘCEJ: USA redukują swoje wojska w Europie! Waszyngton poinformował już sojuszników w NATO. Rumuńskie MON potwierdziło informację
Sejmej przekazał dziś PAP, że Polska nie otrzymała żadnych informacji o ewentualnej redukcji obecności wojsk amerykańskich na jej terytorium.
Przypomniał też w tym kontekście o niedawnych rozmowach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem, które dotyczyły m.in. liczebności amerykańskich wojsk w Polsce, oraz deklaracje prezydenta USA w tej sprawie, a także w rozmowach szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem. Rozmowa ta odbyła się w październiku w Brukseli, a szef MON deklarował wówczas, że potwierdzona jest stabilna obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
NATO potwierdza
NATO i Stany Zjednoczone pozostają w bliskim kontakcie w kwestii liczebności sił, a USA poinformowały Sojusz z wyprzedzeniem o planowanej redukcji liczby amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance
— poinformował dzisiaj przedstawiciel Sojuszu, cytowany przez Reutersa.
Anonimowy przedstawiciel NATO podkreślił też, że „dostosowanie liczby i rozmieszczenia sił zbrojnych USA nie jest niczym niespotykanym”, a „obecność wojskowa USA w Europie pozostaje największa od wielu lat”.
Zapewnił, że USA i dowództwo NATO pozostają w kontakcie, by „zapewnić, że NATO zachowa solidną zdolność do odstraszania i obrony”.
CZYTAJ TEŻ:
— Trump mówił o amerykańskich siłach w Europie. Padły też dosadne słowa o Hiszpanii. „Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO”
— Brytyjskie media wskazują na strategiczne szanse wschodniej flanki. „Autostrada Via Baltica może uratować NATO przed agresją Rosji”
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744381-usa-redukuja-sily-w-europie-mon-nie-ma-zadnych-informacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.