Gdyby posługiwać się uczoną wykładnią art. 258 kodeksu karnego, trzeba by przyjąć, że Ziobro założył Ministerstwo Sprawiedliwości w celu popełnienia przestępstw.
Zarzucanie Zbigniewowi Ziobrze przez prokuraturę i Donalda Tuska udziału w zorganizowanej grupy przestępczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nawet jej stworzenie jest takim prawnym kretynizmem, że warto to zdekonstruować. I mimo że sprawa jest smutna, a wręcz ponura, można się przy tej okazji trochę pośmiać. Także z premiera Donalda Tuska, który nic nie rozumie z tego, co zawiera artykuł 258 kodeksu karnego, ale musi się w tej materii wypowiadać, bo to stała cecha „nachalnych i zuchwałych” (to od Szymka z Budziejowic z „Przygód dobrego wojaka Szwejka”) powiedzmy nieuków.
Artykuł 258 kodeksu karnego stanowi: „§ 1. Kto bierze…
