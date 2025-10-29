Ostatnio często w różnych mediach pojawia się sformułowanie, że Platforma Obywatelska nie ma programu dla Polski. Ależ oni mają program, tylko jest to program antypolski, szkodliwy dla Polski, napisany poza Polską. Symptomy tego są doskonale widoczne, bo przecież chociażby takie sprawy, jak opóźnianie dużych inwestycji tak bardzo ważnych dla naszego rozwoju gospodarczego: Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie atomowe, utrzymanie portów w polskich rękach, Odra transportowa połączona z portami w Szczecinie i Świnoujściu, itd., wszystko zaniechane, odkładane w czasie. Podobna polityka opóźniania, zaniechania realizowana jest w Ministerstwie Obrony Narodowej i w przemyśle. Poza tym te wszystkie „pomysły” w szkolnictwie i w kulturze, o których donoszą media, to jest program, który zobowiązała się wykonać Platforma Obywatelska pod kierownictwem Donalda Tuska, przysłanego w tym celu prosto z Brukseli. To wiedzą zwykli ludzie, wystarczy pojechać trochę dalej od Warszawy, tam świadomość i wyczucie prawdy są o wiele większe. Doświadczają tej szkodliwej polityki polscy rolnicy i małe firmy budowlane, rzemieślnicze, zwykli ludzie skarżą się na ukrytą drożyznę postępującą z dnia na dzień i coraz trudniejsze życie.
Tak więc Platforma Obywatelska ma program dla Polski, który powinna ujawnić, program który stoi w sprzeczności z naszymi narodowymi interesami budowy silnego środkowoeuropejskiego państwa w oparciu o naszą dumną ponad tysiącletnią historię.
Niestety wszystko zostało oplecione misternym kłamstwem, całość naszego codziennego życia, kłamstwo zawładnęło wszystkimi dziedzinami. Obecnie rządzący doskonale sobie zdają sprawę z tego wszechobecnego kłamstwa, z tego jaki program i czyj program próbują realizować w Polsce. Wystarczy popatrzeć na twarze występujących w mediach i łatwo odczytać kto kim jest. Wielki reżyser, mistrz pracy z kamerą, Federico Fellini napisał w swoich pamiętnikach: „Oczy są zwierciadłem duszy. Kamera wychwyci i pokaże do końca to co ukrywasz. Przed kamerą nie uciekniesz, ona zagląda w twoje oczy bez twojej wiedzy, kamera wydobędzie z twoich oczu całą prawdę i rzuci ją na twarz”. Dobrze jakby tę sentencję wzięli sobie do serca ludzie pretendujący do sprawowania rządu dusz.
