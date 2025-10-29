Już dziś o godz. 20 rozpocznie się uroczysta Gala „Człowiek Wolności”. Decyzją Czytelników i Kapituły uhonorowany tytułem „Człowiek Wolności” tygodnika „Sieci” za 2024 rok został prezydent Karol Nawrocki. „To wzruszający moment, bo przecież 1 czerwca wydarzyło się coś niezwykle ważnego i wciąż w cieniu tego wydarzenia żyjemy, a to dopiero początek” - podkreślił redaktor naczelny telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski.
Jacek Karnowski przed wieczorną uroczystością podkreślił, że wygrana Karola Nawrockiego „uratowała polską wolność”.
To wzruszający moment, bo przecież 1 czerwca wydarzyło się coś niezwykle ważnego i wciąż w cieniu tego wydarzenia żyjemy, a to dopiero początek. Myślę, że wybór Kapituły i Czytelników tygodnika „Sieci” nie mógł być inny, ponieważ prezydent Karol Nawrocki tą polską wolność uratował, umocnił, uchronił nas przed spadkiem w przepaść. Jest politykiem, który cieszy się zaufaniem społecznym, zaufaniem wśród młodzieży, który zbudował niebywałą, nowoczesną, ale jednocześnie szczerą i prawdziwą relację z większością naszego społeczeństwa. Bardzo się cieszymy, że prezydent z nami będzie. Wszystko na antenie telewizji wPolsce24 od godz. 20
— powiedział Jacek Karnowski.
Redaktor naczelny telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na zaufanie jakim cieszy się wśród Polaków, zwłaszcza wśród młodzieży, prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki uratował polską wolność. To jest bardzo ważne. Umacnia polską wspólnotę. Jeżeli 73 proc. młodych ludzi, w wieku od 18 do 29 roku życia popiera go czy wyraża zaufanie, to znaczy, że on jednoczy młode pokolenie, a Polska podzielona to Polska zagrożona, to Polska wystawiona na łup. Polska zjednoczona to Polska silna, a tym samym zdolna obronić swoją wolność. Powiem o tym, dlaczego zdecydowaliśmy o tym, że to Karol Nawrocki otrzymuje tę nagrodę, powiem również o drodze życiowej prezydenta, ale także podziękujemy za to, co do tej pory zrobił dla Polski
— powiedział.
Przy tej okazji Jacek Karnowski podziękował Widzom telewizji wPolsce24, którzy będą mogli uczestniczyć w dzisiejszej gali. Mówił również o nowych inwestycjach związanych z rozbudową telewizji.
Zawsze podkreślamy, że my istniejemy dzięki widzom. Działamy w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym. Nie o wszystkich kłopotach mówimy, nie o wszystkich możemy mówić, ale nie jest łatwo prowadzić naszą łódeczkę na tym rynku, gdzie wokół są wielomiliardowe przedsięwzięcia, czasem umocowane w służbach specjalnych, czy powiązane z interesami zewnętrznymi. My się staramy pilnować Polski, staramy się o naszą ojczyznę dbać. Budujemy krok po kroku tę telewizję. Mamy bardzo wiele sygnałów, że mówimy własnym głosem, że jesteśmy sobą, nikogo nie udajemy i to znajduje uznanie. Przed nami długa droga, ale dziękujemy za to, co jest, za widzów których mamy i za to wsparcie, którego nam udzielają, bo bez niego byłoby bardzo ciężko. Cieszymy się także wspaniałym zespołem dziennikarskim
— mówił.
Zbieraliśmy na nowe studio i to studio powstaje. To będzie drugie studio. (…) Jednocześnie będziemy rozbudowywali to studio, w którym wy siedzicie
— poinformował.
O przygotowaniach do Gali opowiadał na antenie wPolsce24 Krzysztof Nowina-Konopka.
Można powiedzieć, że wszystko jest już gotowe. Trwają ostatnie kosmetyczne poprawki scenografii
— powiedział.
