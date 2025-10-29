Rafał Trzaskowski w swoim ostatnim wywiadzie udzielonym telewizji Polsat NEWS poinformował, że nie weźmie udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości. Co ciekawe, w czasie kampanii prezydenckiej Trzaskowski w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem przekonywał, że ma nadzieję, że „będzie taka okazja”, aby w marszu pójść razem. Cóż, kampania minęła, Trzaskowski wybory przegrał, więc można przestać udawać patriotę.
Co Trzaskowski mówił Mentzenowi?
Przypomnijmy, że rozmowa Trzaskowskiego z Mentzenem odbyła się przed II turą wyborów. Prezydent Warszawy pytany, czy pójdzie w tegorocznym Marszu Niepodległości powiedział:
Mam nadzieję, ze będzie taka okazja, że będziemy mogli razem pójść w marszu
— przekonywał.
Jednak nie…
Wybory jednak za nami, więc Trzaskowski zrobił to, z czego znana jest partia do której należy, czyli zapomniał o tym, co mówił w kampanii prezydenckiej. Teraz w Marszu Niepodległości już nie chce iść. Pytany ostatnio na antenie Polsat NEWS o to, czy weźmie w marszu 11 listopada, odpowiedział:
Będę oczywiście na wszystkich innych uroczystościach. (…) Dzisiaj niestety wygląda na to, że znowu będziemy mieli próbę zmonopolizowania tego dnia przez jedną stronę sceny politycznej, która niespecjalnie za mną przepada. Dlatego zorganizowałem koncert niepodległościowy po raz kolejny, żeby było takie miejsce, w którym się możemy spotkać, bo to jest święto dla nas wszystkich.
Warto w tym momencie przypomnieć, że Trzaskowski również w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, w której walczył z Andrzejem Dudą, przymilał się do środowisk narodowych. Oczywiście po wyborach, które Trzaskowski przegrał, zapomniał on o swojej „miłości” do narodowców i wrócił do „ustawień fabrycznych”, czyli po prostu do niechęci wobec tych środowisk. Gdyby wybory odbywały się chwilę po Marszu Niepodległości, to zapewne Trzaskowski szedłby na jego czele…
