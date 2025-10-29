Koalicja Obywatelska na czele najnowszego sondażu przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie na poziomie 39 proc. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosować chce 28,07 proc. badanych. Mimo tak sporej różnicy, Tusk nie ma co raczej liczyć na utrzymanie władzy.
Na trzecim miejscu podium uplasowała się Konfederacja (14,26 proc.), a tuż za podium Konfederacja Korony Polskiej (6,88 proc.).
I to właśnie te cztery środowiska polityczne znalazłyby się w Sejmie. Progu wyborczego nie przekroczyłaby Nowa Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.), Partia Razem (2,25 proc.) i PSL (2,17 proc.).
OGB przeliczyła partyjne poparcie na mandaty. Okazuje się, że mimo sporem przewagi Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością, Tusk może mieć problem z utrzymaniem władzy. Koalicja Obywatelska miałaby bowiem 218 mandatów, PiS 154, Konfederacja 70, a środowisko Grzegorza Brauna do Sejmu wprowadziłoby 18 posłów.
Sondaż przeprowadzono w dniach 23-27 października, metodą CATI, na próbie 1000 osób.
kk/X/OGB Pro
