Wczorajsze obrady Rady Ministrów w części otwartej premier Tusk rozpoczął od informacji o wniosku Prokuratury Krajowej do marszałka o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobro i wyrażenia zgody na jego aresztowanie, a także o korupcyjnej sprzedaży działki rolnej pod Błoniem, przez KOWR, przez którą miała przebiegać linia kolejowa prowadząca z Warszawy do CPK. To wręcz fanatyczne oskarżanie przez Tuska polityków PiS-u już nawet o nie podejrzenia popełnienia przestępstw (bo tego rodzaju zarzuty znajdują się we wniosku o uchylenie immunitetu), a po prostu o przestępstwa, świadczy nie tylko o tym, że już od blisko dwóch lat szef rządu, nie jest skoncentrowany na rządzeniu, a na prymitywnej zemście, ale także skoro efekty tego rządzenia są żadne, a niezadowolenie społeczne rośnie, to oznacza, że coraz bardziej brakuje przysłowiowego chleba, a więc zgodnie z rzymską maksymą, konieczne jest serwowanie coraz większej ilości igrzysk. Tymi igrzyskami jest zarówno wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na aresztowanie posła Ziobry, jak i oskarżenia o kradzieże całej formacji Prawa i Sprawiedliwości.
W tej pierwszej sprawie Zbigniew Ziobro miał wręcz stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której mieli wejść wiceministrowie i dyrektorzy odpowiedzialni za funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości, z którego między innymi sfinansowano zakup tzw. systemu Pegasus, wyremontowano siedzibę Prokuratury Krajowej, a także licznym OSP w całym kraju współfinansowano zakup samochodów pożarniczych, a KGW wyposażenia kuchni i świetlic, w których prowadzi się wiele różnorodnych inicjatyw integrujących społeczności wiejskie. Wg tego wniosku prokuratury minister Ziobro był nie tylko szefem zorganizowanej grupy przestępczej, ale także „przywłaszczył” środki finansowe, które zostały wydatkowane na wyżej wymienione cele, czym miał przysporzyć sobie korzyści materialnych i politycznych. To tak absurdalne zarzuty, że gdyby nie idea politycznej zemsty forsowana przez premiera Tuska, to nie powinno być nie tylko uchylenia immunitetu, ale także postawienia zarzutów, aktu oskarżenia skierowanego do sądu i wreszcie wyroku skazującego. Ale nie po to Tusk z ministrem Bodnarem siłowo przejmowali prokuraturę, a teraz minister Żurek łamiąc prawo, likwidował losowanie sędziów, żeby do ważnych dla swego środowiska politycznego spraw „palcem wskazywać” usłużnych sędziów, żeby jednak było zupełnie inaczej i żeby skutecznie realizować zemstę na przeciwnikach politycznych.
Żeby było jasne w tej drugiej sprawie, 160 hektarów ziemi nie powinno być sprzedane dzierżawcy, bowiem wspomniana działka jest niezbędna do realizacji CPK, ale jak się okazuje oskarżenia o jakiekolwiek złodziejstwo w tej sprawie, pękają jak bańka mydlana. Nabywca tego gruntu opublikował bowiem obszerny komunikat, a nawet wypis z księgi wieczystej, z którego jednoznacznie wynika, że KOWR ma prawo odkupu tych gruntów, jeżeli mają być przeznaczone na inwestycje celu publicznego i to po cenach zakupu. Co jest dziwne w tej sprawie, to akurat to, że przez ponad rok do tego odkupu przez obecne już „tuskowe” kierownictwo KOWR jednak nie doszło, ba ze strony tego kierownictwa płynęły komunikaty, że takiej możliwości w zawartej umowie nie ma. Oczywiście dobrze, że w tej sprawie prokuratura wszczęła w śledztwo, niestety dopiero w poniedziałek po publikacji tekstu w Wirtualnej Polsce, bo powinny być wyjaśnione między innymi działania Wód Polskich, które najpierw blokowały sprzedaż, bo na działce był ciek wodny Skarbu Państwa, by później się zgodzić, bo ciek zmienił się w rów melioracyjny. Powinny być także wyjaśnione działania poprzedniego kierownictwa KOWR, które zdecydowało się finalizować tę transakcję, tuż po tym jak było już jasne, że władzę w Polsce, obejmie nowa koalicja.
W tej sytuacji obydwie te sprawy, które we wręcz fanatycznym wystąpieniu prezentował wczoraj premier Tusk, po zapoznaniu się ze szczegółami, wyglądają na „dęte afery”, a więc jak najbardziej nadają się na igrzyska. Media zaprzyjaźnione z rządem „grzeją” je od rana do nocy, politycy wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie dyskutują tylko o tym, emocjonują się internauci w mediach społecznościowych i rządzącym właśnie o to chodzi. Bo z przysłowiowym chlebem coraz trudniej, drożyzna, coraz gorsza sytuacja na rynku pracy, dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia, nauka bez finansowania, protesty nauczycieli i coraz gorsza sytuacja finansów publicznych, bo dług publiczny w latach 2024-2026 wzrośnie aż o 1,1 biliona złotych, a Polska jest najszybciej zadłużającym się krajem w UE.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744364-coraz-bardziej-brakuje-chleba-tusk-proponuje-wiecej-igrzysk
