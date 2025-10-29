Marszałek Sejmu Szymon Hołownia najlepiej odnalazłby się w roli niezwiązanej z polityką, uważa 57 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla „Faktu”. 8 proc. ankietowanych dalej widziałoby go w roli marszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.
W sondażu zapytano „w jakiej roli najlepiej odnalazłby się Szymon Hołownia”?
Ponad połowa (57 proc.) badanych stwierdziła, że „w roli niezwiązanej z polityką”, 15 proc. oceniło „trudno powiedzieć/nie wiem”, 8 proc. dalej widziałoby Hołownię w roli marszałka Sejmu, a 7 proc. w polityce, ale nie na stanowisku marszałka lub wicemarszałka.
Hołownia jako ambasador?
Hołownię w roli ambasadora RP w USA widziałoby 5 proc. ankietowanych, tak samo w przypadku stanowiska wicemarszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.
Sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS dla „Faktu” 24 i 25 października na próbie 1071 respondentów.
mly/PAP
