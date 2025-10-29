Prezydent podpisze ustawę Żurka? Bogucki mówi wprost: "Nie ma na to żadnych szans"; "To pogłębianie chaosu bezprawia"

Pałac Prezydencki przygotuje projekt ustawy lub ustaw, mający na celu uporządkowanie sytuacji w sądownictwie i jeszcze w tym roku wniesie pakiet rozwiązań do Sejmu - powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Bogucki, pytany o przygotowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt zmian w sądownictwie ocenił, że nie jest on kompromisowy.

Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara – uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych „neosędziami”. Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów

— ocenił szef prezydenckiej kancelarii.

Żurek i segregacja sędziów

Segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy – jak proponują rządzący – kolory, przypomina najgorsze czasy

– dodał.

Według niego projekt podziału sędziów na lepszych i gorszych tylko ze względu na datę ich powołania jest nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim całkowicie bezprawny.

To pogłębianie chaosu bezprawia

– dodał.

Nie ma żadnych szans na to, aby taka ustawa – gdyby oczywiście została w tej formie przyjęta przez parlament – zyskała podpis prezydenta

— stwierdził Bogucki.

