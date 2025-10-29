Czy „Solidarność” wyjdzie na ulice? Przewodniczący Piotr Duda poinformował o powołaniu sztabu protestacyjnego przez Związek!
„Solidarność” zorganizowała Konwent Przewodniczących Regionów i Branż NSZZ „S”. Miał on miejsce w stołecznej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie zdominowała dyskusja dotycząca trudnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju, która w ostatnich miesiącach szczególnie mocno odbija się na pracownikach różnych branż
Podczas spotkania powołano sztab protestacyjny, który ma zadecydować o formach najbliższych działań Związku w związku z dramatycznym położeniem polskich pracowników i sytuacją gospodarczą w kraju
Wpis Piotra Dudy
Do sprawy odniósł się przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.
Powołaliśmy dziś sztab protestacyjny, który zadecyduje o formie działań Solidarności w związku z dramatycznym położeniem polskich pracowników
