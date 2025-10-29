Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę 30,4 proc. osób zagłosowałoby na KO, 27,6 proc. na PiS, a 15 proc. Konfederację - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.
Poza podium, ale wciąż powyżej progu wyborczego - jak wynika z sondażu - znalazła się Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.). Pozostałe ugrupowania odnotowały poparcie niższe niż 5 proc. - w przypadku PSL jest to 4,1 proc., Razem mogłoby liczyć na 4 proc., a Polska 2050 na 1,3 proc. 5,4 proc. osób na razie nie wie, na kogo zagłosuje.
Jak zauważył dziennik, PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rz” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu, ale żadna z nich nie może być spokojna, że po wyborach w 2027 r. uda się jej samodzielnie rządzić, a nawet zbudować stabilną koalicję.
Jak wysoka frekwencja?
Zmierzona w ramach badania IBRiS frekwencja wyniosłaby 54,8 proc.
Badanie zostało przeprowadzone 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.
