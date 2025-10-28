Według nowego sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” Koalicja Obywatelska jest liderem wyborczego wyścigu. Chęć oddania głosu na największą formację tworzącą rząd deklaruje 30,4 proc. wyborców. Tuż za nią - według badania - plasuje się Prawo i Sprawiedliwości z poparciem 27,7 proc. Polaków.
Podium zamyka natomiast Konfederacja z 15-procentowym poparciem.
Według badania IBRiS do parlamentu dostałyby się jeszcze dwie formację - Nowa Lewica z poparciem 6,7 proc. respondentów oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą chęć głosu zadeklarowało 5,5 proc. ankietowanych.
Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłby natomiast formacje tworzące obecny rząd, czyli PSL (4,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,3 proc.). Poniżej progu znalazło się także Razem (4 proc.).
5,4 proc. badanych nie potrafiło wskazać partii, na którą chciałoby oddać głos.
„Rzeczpospolita” wyjaśniła, że badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-25 października, kiedy odbywały się konwencje Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.
as/Rzeczpospolita
