Mecenas Adam Gomoła przestrzegł, że działania przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości, byłemu prokuratorowi generalnemu mogą… mocno uderzyć w polskich strażaków.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a ponadto domaga się zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie aż 26 przestępstw, a wśród nich znalazło się… kierowanie „kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych”.
Nie wiem jak konkretnie mają wyglądać zarzuty wobec ministra Zbigniewa Ziobry, ale jeśli mają się wiązać z przekazywaniem np. wozów strażackich do OSP, to konsekwencją tego będzie co najmniej konieczność ich zwrotu (lub równowartości) na podstawie art. 91a kpk, jako nienależnej korzyści związanej z czynem zabronionym. Sąd nie ma tu wyjścia, jest zobligowany wnioskiem prokuratora
— wskazał.
Bardzo prawdopodobne zresztą, że strażacy dostaną zarzut współsprawstwa, jako beneficjenci „zbrodniczego” procederu. W tej firmie wszystko jest możliwe, zresztą przetrenowano to już na Fundacji Profeto
— zauważył.
Warto, aby Prokuratura Krajowa miała na uwadze, w co- kolokwialnie mówiąc - się pakuje, lansując tę odklejoną koncepcję. Bo jeśli ich zdaniem doszło do przywłaszczenia rzeczy - to imo innego wyjścia nie będzie. Skoro uważają, że jest szkoda majątkowa, to będą ją egzekwować, tak jak w przypadku ministra Michała Wosia, któremu jeszcze w śledztwie zajęto cały majątek
— wskazał.
Drodzy Strażacy: gaście pożary, póki jeszcze macie czym
— podsumował mec. Gomoła.
To nie wszystko
Wpis skomentował Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zwracając uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy.
Gminy również, to one podpisywały umowy - w 468 gminach wsparto koła gospodyń, łącznie w latach 2019 – 2024 przyznano 1853 dotacje na OSP
— zauważył.
W Polsce jest jakieś 2500 gmin. Zatem niemal cała Polska jest w grupie przestępczej. Beneficjentem sprzętu dla OSP jest każdy mieszkaniec gminy, bo OSP pomaga każdemu bez względu na poglądy. Cała Polska do więzienia!
— napisał.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744345-strazacy-beda-ofiarami-polowania-na-ziobre
