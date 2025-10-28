„To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem, pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. I robi to absolutnie świadomie” - powiedział Zbigniew Boguki, szef Kancelarii Prezydenta RP na antenie Polsat News, oceniając działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Kilka dni temu Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP poinformował, że prezydent Karol Nawrocki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. bezprawnych działań ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Chodzi o próbę zmiany przy pomocy rozporządzenia ustawy regulującej funkcjonowanie sądów powszechnych, m.in. odejścia od losowego przydziału sędziów do spraw.
Chaos bezprawia
Teraz Bogucki powiedział o tej sprawie więcej na antenie Polsat News.
To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem, pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. I robi to absolutnie świadomie
— podkreślił.
Formalnie jest ministrem, ale do ministra sprawiedliwości ma się bardzo daleko
— ocenił.
Szef Kancelarii Prezydenta RP podzielił się także bardzo surową oceną całej działalności Żurka.
Takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku
— zaznaczył.
Ta kadencja ministra Żurka - mam nadzieję, że jak najszybciej miniona - zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości
— wskazał na antenie Polsat News.
Ta totalność władzy jest przerażająca, porażająca
— dodał.
as/Polsat News
