Część dwumilionowych długów Nowoczesnej nie zostanie spłacona po fuzji z PO. W sprawie tej oburza najbardziej to, że politycy KO związani w przeszłości z tą partią nie widzą w tym… żadnego problemu. Teraz bezczelnością popisali się rzecznik rządu Adam Szłapka i europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Zgodnie ze statutem i z ustawą o partiach politycznych po takiej decyzji powoływany jest likwidator, który szacuje majątek partii. Nowoczesna miała udział w subwencji tym razem. Wcześniej skarb państwa nie wypłacał tej subwencji. Tej, która po 2015 roku przysługiwała, więc to jest oszczędność rzędu 26 milionów dla skarbu państwa i z tej subwencji likwidator będzie szukał porozumienia z wierzycielami, żeby ich roszczenia zaspokoić
— mówił Szłapka, ostatni lider tej partii.
CZYTAJ TAKŻE: Długi .N nie będą spłacone. Zembaczyński: Przez to, że zostaliśmy niesłusznie ukarani, państwo zaoszczędziło. Nie było subwencji
Pokaz bezczelności
Działania Nowoczesnej wywołały burzę komentarzy w sieci.
Zadłużyli Nowoczesną na 2 miliony i porzucili, nie mając zamiaru oddać. Zrobili tak z własną partią, to zrobią i z Polską
— zaznaczył prezydencki minister Marcin Przydacz.
Wolałbym, żeby Nowoczesna tłumaczyła, że miała założone słuchawki na uszach i dlatego nie spłaciła długu (2 mln zł dla PKO i Polsatu) niż w tak bezczelny i lekki sposób mówiła: trudno, oba podmioty muszą zapisać to jako straty. To cwaniactwo powinno ciągnąć się za Nowoczesna do kolejnych wyborów. Tym samym również za Koalicją Obywatelską
— wskazał Paweł Figurki, dziennikarzy Magazynu Wirtualnej Polski.
Ale jaja, konwencja, przemówienia, łączenie, nowa jakość…a okazało się, że chodzi o umorzenie dwóch baniek nowoczesnej.
— zaznaczył Waldemar Buda, europoseł PiS, nawiązujac do zjednoczoniowej konwencji Koalicji Obywatelskiej.
Atak na Berkowicza
Warto zauważyć, że politycy Nowoczesnej nie tylko nie widzą problemu w tym, że ich partia nie spłaci swoich długów, ale mają w sobie jeszcze na tyle bezczelności, żeby wypominać Konradowi Berkowiczowi to, że nie zapłacił za zakupy w Ikei (tłumaczył, że nie zauważył, iż produkty nie zostały skasowane).
Chłopaki z Konfederacji! Wolny rynek nie znaczy „bierz, ile uniesiesz”!
— atakowała Kamila Gasiuk-Pihowicz.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Telewizja wPolsce24 sprawdziła, czy Berkowicz mógł nie usłyszeć dźwięków kasy w Ikei. Za co polityk nie zapłacił?
Dziewczyny z Nowoczesnej: dwóch milionów długu nie można nie spłacić chowając się pod skrzydła Donalda Tuska!
— odpowiedziała jej Marzena Paczuska.
To jest dobre. Jej mąż zadłużył nowoczesna na 2 mln których do dzisiaj nie spłacili i jeszcze coś się odzywa na temat Berkowicza
— wskazał Jan Molski, znany internauta.
