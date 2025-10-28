„Tacy ludzie jak Sławomir Nowak, Roman Giertych, marszałek Grodzki i wielu innych zacnych, najbliższych współpracowników Donalda Tuska ma powody, aby mieć do mnie żal, czy do kolegi Macieja Wąsika, czy do Mariusza Kamińskiego, ponieważ skutecznie wykazaliśmy ich przestępcze działania” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, komentując sprawę wnioseku o uchylenie jego immunitetu.
Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, szefowi MS i PG w latach 2015-2023. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Co więcej, Żurek oczekuje… zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS.
Walka z przestępczością
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sam Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny.
Przez całe życie konsekwentnie walczyłem z przestępczością i myślę, że mam też swój udział w tym, że w Polsce jest dzisiaj bezpiecznie, że Polacy czują się bezpieczniej, niż było to kiedyś, jeżeli chodzi na przykład o mafię VAT-owską, która miała „Eldorado” za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska. Sądzę, że miałem istotny udział w tym
— wskazał.
Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców.
— zauważył.
Polityczna zemsta
Polityk ocenił, że mamy do czynienia z polityczną zemstą.
Tacy ludzie jak Sławomir Nowak, Roman Giertych, marszałek Grodzki i wielu innych zacnych, najbliższych współpracowników Donalda Tuska ma powody, aby mieć do mnie żal, czy do kolegi Macieja Wąsika, czy do Mariusza Kamińskiego, ponieważ skutecznie wykazaliśmy ich przestępcze działania
— zaznaczył.
Niewątpliwie chęć zemsty i chęć eliminacji ludzi, którzy stanowiliby zagrożenie dla tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską, która dopuszcza się licznych przestępstw kryminalnych, przejmując nielegalnie różne instytucje, zawłaszczając je, wykorzystując do własnych celów, jest motywem ich działań
— powiedział.
W tym sensie jestem zaskoczony, bo wiem, że działałem zawsze uczciwie, służąc Polsce, polskiej racji stanu i bezpieczeństwu naszego państwa, a zarzuty typu, jak się dzisiaj dowiedziałem, że 14 milionów złotych trafiło do Prokuratury Krajowej m.in. na remont sali, w której była konferencja prasowa i ja te pieniądze miałem przywłaszczyć, są tak niedorzeczne i absurdalne, że nawet „Silni razem” widzą, że to się nie trzyma kupy
— mówił.
Atak Wrzosek
Zbigniew Ziobro odniósł się także do słów prokurator Ewy Wrzosek, która publicznie nazwała go „szefem zorganizowanej grupy przestępczej”.
Po pani Wrzosek można się spodziewać wszystkiego. Przypomnę, że śledztwa przeze mnie nadzorowane doprowadziły dwukrotnie do sytuacji, w której udowodniliśmy przestępcze działania właśnie pani Wrzosek
— powiedział.
Raz w postaci kradzieży z prokuratury dokumentów procesowych, śledczych, do pana Trzaskowskiego one trafiły i były związane z prowadzoną kampanią wyborczą. Pani Wrzosek złamała tajemnicę prokuratorską, tajemnicę śledztwa i ukradła te materiały, by zdobyć zaufanie wpływowego polityka Platformy Obywatelskiej. Tak służyła politykom Platformy już wtedy, a potem jej działania tak samo związane z obsługą jednej kancelarii w kontekście nielegalnego przejęcia mediów przez tę władzę spod znaku 13 grudnia
— wymieniał.
Trudno tą panią nazywać „prokurator”. Wszystko o niej mówi, sposób przeprowadzenia haniebnego przesłuchania pani ś.p. pani Barbary Skrzypek
— dodał.
Nie przejmowałbym się specjalnie opiniami tej pani. To, że ona o mnie źle mówi i pisze, to raczej jest dowód na to, że wszystko jest okej. To jest raczej jest komplement
— podsumował.
