Na wniosek marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wszczęto procedurę sprawdzającą dotyczącą projektu „Londyńskie czwartki literackie. Spotkania z polonijnymi autorami”. Decyzja ma związek z doniesieniami medialnymi na temat odbywającej się w ramach tej inicjatywy promocji książek Aleksandry Sarny, postaci z „uniwersum” Jana Pińskiego, w których autorka obraża byłego i obecnego prezydenta Polski.
Na początku października „Wirtualna Polska” pisała, że jednym z beneficjentów konkursu Senat-Polonia została fundacja Otwarty Dialog, która „w ramach tego konkursu zgłosiła kilka projektów, na które otrzymała w sumie ok. 900 tys. zł”. Ten temat poruszaliśmy również na portalu wPolityce.pl i na antenie Telewizji wPolsce24. W ramach jednej z inicjatyw, która została sfinansowana przez Senat, odbyło się wydarzenie o nazwie „Londyńskie czwartki literackie. Spotkania z polonijnymi autorami”, gdzie promowano książki „Alfons” i „Debil” Aleksandry Sarny.
Senat wszczyna procedurę sprawdzającą
Senat przedstawił swoje stanowisko w dzisiejszym oświadczeniu.
W nawiązaniu do publikacji medialnych dot. projektu pod nazwą Londyńskie Czwartki Literackie informujemy, że na wniosek marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej została wszczęta w piątek procedura sprawdzająca pod kątem zgodności opisu projektu z faktyczną realizacją zadania
— przekazał Senat na platformie X.
Jak poinformowała Izba Wyższa, „w przypadku potwierdzenia informacji o nienależytym wykonaniu zadania zostaną podjęte kroki przewidziane w Regulaminie Konkursu Senat-Polonia 2025, włącznie z możliwością odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądaniem zwrotu dotacji”.
Konkurs „Senat – Polonia 2025” został ogłoszony 9 grudnia 2024 r. W budżecie Kancelarii Senatu na rok 2025 przewidziano środki na wsparcie Polonii i Polaków za granicą w ogólnej kwocie 71,5 mln zł. W konkursie wzięło udział 311 podmiotów, wpłynęło 1000 ofert na realizację zadań.
Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą
— podkreślono na stronie Senatu.
Projekty - jak zaznaczono - „zostały ocenione pod względem formalnym przez zespół pracowników Kancelarii Senatu, a pod względem merytorycznym – przez komisję konkursową”.
Następnie zaopiniowali je członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Ostateczna decyzja o zleceniu realizacji i częściowym dofinansowaniu zadań zaproponowanych w wyłonionych w konkursie ofertach należała do Prezydium Senatu
— czytamy.
Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej. Zadania są realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
— dodano na senackiej stronie.
„Polonia chce spotykać się z takimi osobami”
Przypomnijmy, że marszałek Kidawa-Błońska 3 października była pytana przez Telewizję wPolsce24 o promocję kontrowersyjnych dzieł z pieniędzy Senatu.
To są propozycje. Polonia chce spotykać się z takimi osobami. Każdy konkurs po roku sprawdzamy, jak wydatkowane są pieniądze. Jest to bardzo transparentne. Bardzo dokładnie można sprawdzić, jak te środki były wydatkowane. Ale potem będzie można także sprawdzić, jak je rozliczyliśmy
— tłumaczyła.
Tak „twórczość” pani Aleksandry Sarny (wcześniej eksperta w talk show „Rozmowy w toku”), jak i treści publikowane na portalu i kanale w serwisie YouTube Jana Pińskiego, są skierowane do najgorliwszych zwolenników obecnego rządu i bazują niemal wyłącznie na nienawiści do PiS. Trudno więc dziwić się, że akurat Piński tak chętnie promuje Sarnę. Dlaczego jednak mamy to robić z pieniędzy podatników?
aja/PAP, wPolityce.pl, wPolsce24
