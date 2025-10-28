Morawiecki jednoznacznie broni Ziobry: To polityczna zemsta, a nie wymiar sprawiedliwości. Prokuratura, służby, media mają niszczyć PiS

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a ponadto domaga się zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie aż 26 przestępstw, a wśród nich znalazło się… kierowanie „kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych”. W obronie Zbigniewa Ziobry stanęło wielu polityków PiS, uznając stawiane mu zarzuty za absurdalne i motywowane politycznie. Wśród polityków broniących byłego szefa MS znalazł się też Mateusz Morawiecki, poseł PiS i były premier.

To co dzieje się wobec Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. To polityczna zemsta, a nie wymiar sprawiedliwości

— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, który jak wiadomo, w przeszłości potrafił prowadzić publiczne spory ze Zbigniewem Ziobrą m.in. o prowadzoną przez PiS politykę wobec Unii Europejskiej.

Prokuratura, służby, media – wszystko ruszone jednym rozkazem, by realizować strategię Tuska - niszczenie PiS i przykrywanie swojej nieudolności

— podkreślił Morawiecki, jednoznacznie broniąc teraz Ziobry.

Były premier podkreślił, iż będzie bronił zasady, że nie można używać państwa do zwalczania przeciwników politycznych.

