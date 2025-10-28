Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a ponadto domaga się zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie aż 26 przestępstw, a wśród nich znalazło się… kierowanie „kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych”. W obronie Zbigniewa Ziobry stanęło wielu polityków PiS, uznając stawiane mu zarzuty za absurdalne i motywowane politycznie. Wśród polityków broniących byłego szefa MS znalazł się też Mateusz Morawiecki, poseł PiS i były premier.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS staje w obronie Ziobry: „Pegasus był absolutnie potrzebny do walki z przestępczością”. Wskazał też na prawdziwe cele władzy
To co dzieje się wobec Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. To polityczna zemsta, a nie wymiar sprawiedliwości
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, który jak wiadomo, w przeszłości potrafił prowadzić publiczne spory ze Zbigniewem Ziobrą m.in. o prowadzoną przez PiS politykę wobec Unii Europejskiej.
Prokuratura, służby, media – wszystko ruszone jednym rozkazem, by realizować strategię Tuska - niszczenie PiS i przykrywanie swojej nieudolności
— podkreślił Morawiecki, jednoznacznie broniąc teraz Ziobry.
Były premier podkreślił, iż będzie bronił zasady, że nie można używać państwa do zwalczania przeciwników politycznych.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Warchoł: Wniosek ws. Zbigniewa Ziobry to absurd. Na tej zasadzie każdy minister z rządu Tuska powinien mieć zarzuty
— Żurek ściga Ziobrę. Burza w sieci! „To nie wymiar sprawiedliwości - to terror zemsty”. „Przebierańcy Tuska w prokuraturze”
— TYLKO U NAS. Wójcik: Wniosek Żurka jest czysto polityczny. Chce upokorzyć i zniszczyć ministra Ziobrę. Uczciwy sędzia nie zgodzi się na areszt
— Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze! Szef MS chce aresztowania byłego ministra. Opowieści o „grupie przestępczej”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744330-morawiecki-jednoznacznie-broni-ziobry-to-polityczna-zemsta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.