Artykuł Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski o tym, że KOWR za zgodą ministerstwa rolnictwa sprzedało pod koniec 2023 roku wiceprezesowi firmy Dawtona działkę, której chciała spółka CPK pod budowę lotniska, wywołał burzę wśród opinii publicznej. PiS szybko zareagowało na sytuację, zawieszając dwóch kluczowych w sprawie posłów - Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego - do czasu wyjaśnienia sprawy. Politycy Koalicji Obywatelskiej natomiast nie odpowiadają na kluczowe pytania dziennikarza WP m.in. o powiązania z firmą Dawtona. „Mieliście odwagę organizować i brylować na imprezie sponsorowanej przez Dawtonę, to miejcie teraz odwagę odpowiedzieć na pytania, które tego dotyczą. Uciekanie przede mną to jest jakaś dziecinada” - zaapelował Jadczak do organizatorów Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.
W całej sprawie sprzedaży ważnej działki wiceprezesowi Dawtony tuż przed utratą władzy przez PiS zastanawiające jest to, że sprawa ujrzała światło dziennie dopiero po publikacji tekstu Szymona Jadczaka, chociaż prokuratura miała się nią zajmować od początku roku i dopiero wczoraj - jak sprawa pojawiła się w mediach - wszczęła śledztwo w tej sprawie. Z kolei Maciej Lasek, wiceminister infrastrukturyi Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego informował wczoraj, że spółka CPK walczyła o odzyskanie wspomnianej działki już w zeszłym roku. Dlaczego zatem sprawa nie została ujawniona opinii publicznej? Czy ma to związek z tym, że firma Dawtona była jednym z głównych sponsorów Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowski, a Andrzej i Paweł Wielgomasowie już po wyborach parlamentarnych wpłacili aż 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego?
Najpewniej wiele w sprawie wyjaśniłyby odpowiedzi Macieja Laska i innych polityków KO na pytania Szymona Jadczaka. Jak jednak publicznie informuje dziennikarz - politycy KO milczą w tej sprawie i tylko PiS zareagowało szybko na całą sytuację.
Szanowny Panie Donaldzie Tusku! Od wczoraj próbuję wyciągnąć od Pana partii i Pana partyjnych kolegów szczegóły współpracy z firmą Dawtona. Wszyscy odsyłają mnie do Rafał Trzaskowski i Barbara Nowacka jako organizatorów Campusu Polska, ale oni albo milczą, albo odsyłają dalej. A pan Sławomir Nitras czyta wiadomości, ale udaje, że go nie ma. To samo dotyczy pytań wysłanych do Pana Maciej Lasek. PiS zareagował na aferę w 8 godzin i zawiesił dwóch posłów (BTW panie Rafał Bochenek - czekam na odpowiedź na dzisiejsze pytanie). PO udaje, że nie słyszy pytań…
— napisał na platformie X Szymon Jadczak.
Prośba do polityków ze zdjęcia Barbary Nowackiej, Rafała Trzaskowskiego, Katarzyny Lubnauer, Adama Szłapki, Sławomira Nitrasa - mieliście odwagę organizować i brylować na imprezie sponsorowanej przez Dawtonę, to miejcie teraz odwagę odpowiedzieć na pytania, które tego dotyczą. Uciekanie przede mną to jest jakaś dziecinada
— pisał w innym wpisie dziennikarz WP.
PO i jej politycy wciąż nie odpowiadają na pytania o powiązania z Dawtoną
— poinformował Jadczak.
Tusk uderzył w CPK
Z kolei sam Donald Tusk na początku posiedzenia rządu… w ogóle zohydzić projekt CPK, odżegnując się nawet od nazwy tego wielkiego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez PiS, a z kontynuowanego w innej formie przez obecnie rządzących po presji społecznej zwolenników CPK. Oczywiście nie odniósł się do faktu, że jego politycy nie chcą odpowiadać na wazne pytania o całą sprawę, w tym te o powiązania z firmą Dawtona.
Dzisiaj ten skrót CPK, już nigdy nie będę używał tego skrótu na opisanie tej wielkiej komunikacyjnej inwestycji, lotniska, kolei, nigdy tego skrótu nie będę używał, bo dzisiaj wszyscy w Polsce odczytują ten skrót jako Cały PiS Kradnie, CPK oznacza dokładnie to
— wypalił Donald Tusk na początku posiedzenia rządu.
Co za podłość i manipulacja. KOWR przepycha transakcję na działce leżącej kilkanaście kilometrów od lotniska, ale dla Donalda Tuska to znakomita okazja aby opluwać cały projekt CPK. Dzisiaj bardziej niż przez ostatni rok potrzeba głośnego TAK dla CPK
— zareagował na słowa Tuska Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „TAK dla CPK”.
