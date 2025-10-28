Dziwne działania rządu Tuska ws. SAFE. Będzie pełnomocnik ds. programu. "To pokazuje brak zaufania do ministra Kosiniaka-Kamysza"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Radek Pietruszka
autor: PAP/Radek Pietruszka

Rząd Donalda Tuska ma powołać w KPRM Pełnomocnika ds. SAFE - programu unijnych pożyczek na zakup uzbrojenia, w ramach którego do Polski ma trafić 43,7 miliarda euro. „To pokazuje brak zaufania do ministra Kosiniaka-Kamysza” - ocenił sytuację Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS, były szef MON.

Powołanie pełnomocnika w KPRM pokazuje brak zaufania do ministra Kosiniaka-Kamysza. Dodatkowo, skoro rząd utrzymywał, że to Polska jest inicjatorem funduszu SAFE, to dlaczego pełnomocnik jest powoływany dopiero teraz? Zanim pełnomocnik rozpocznie swoją działalność, środki z pierwszego czyli kluczowego etapu programu, który zakłada możliwość realizacji zamówień indywidualnych, zostaną już de facto rozdzielone

— napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.

Niestety, to tylko pokazuje skalę chaosu i braku pomysłu rządu na efektywne wykorzystanie środków z mechanizmu SAFE. Po raz kolejny ponawiam swój apel o rozpoczęcie rzetelnej i merytorycznej debaty z udziałem ośrodka prezydenckiego i opozycji na temat wykorzystania funduszu

— dodał.

Seria pytań Dworczyka ws. SAFE

Do sprawy dziwnych decyzji rządu ws. programu SAFE na platformie X odniósł się także Michał Dworczyk, europoseł PiS.

Ciąg dalszy niezrozumiałych decyzji rządu ws. SAFE - programu unijnych pożyczek, w ramach którego zaciągniemy dług na zakup uzbrojenia. Rada Ministrów ma utworzyć stanowisko Pełnomocnika ds. SAFE, który będzie koordynować działania rządu (w tym MON) w obszarze pożyczek. Ustanowienie jednego punktu kontaktowego, który wspierałby polski przemysł w pozyskiwaniu środków i informował obywateli o SAFE, byłby nawet dobrym pomysłem. Skoro ani Donald Tusk, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie mieli dotychczas czasu, aby powiedzieć Polakom na co wezmą w ich imieniu 180 mld zł pożyczek, rozumiem, że zadanie to weźmie na siebie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

— zaznaczył Michał Dworczyk.

Problem polega na tym, że stanowisko Pełnomocnika ma być utworzone w IV kw. tego roku, a do 30 listopada rząd ma złożyć do Komisji Europejskiej listę projektów, które mają zostać dofinansowane. Jak słychać w kuluarach, wnioski są przygotowywane pospiesznie, a dotychczas podmioty PGZ nie radziły sobie z wnioskami o dofinansowanie międzynarodowe czy krajowe najlepiej. Mam wobec tego kilka pytań, na które powinni udzielić odpowiedzi Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Andrzej Domański, a w ostateczności Wojciech Balczun (przynajmniej w imieniu PGZ), ale jak rozumiem zajmuje się tym już min. Sobkowiak-Czarnecka:

1) Czy planujecie zastąpić finansowanie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych pożyczkami zaciągniętymi w ramach SAFE?

2) Czy pożyczki z SAFE zostaną przeznaczone na zakupy i inwestycje w polskim przemyśle obronnym? Jeżeli tak to w jakim stopniu realne zyski z tych projektów pozostaną w Polsce? 3) Czy Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny będą wyłącznym beneficjentem środków z SAFE?

4) Czy można liczyć na szczegółową informację na ten temat dla obywateli RP albo przynajmniej parlamentarzystów na pilnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej?

Spytałbym się jeszcze o otwartą informację nt. możliwości pozyskania środków z SAFE dla polskich przedsiębiorców, ale już kilkukrotnie podnosiłem ten temat i najwyraźniej MON nie zamierza nic zrobić w tej sprawie

— pytał europoseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Prawie 44 mld z programu SAFE dla Polski. Kosiniak-Kamysz: „Mamy to!”. Czy posłucha opozycji i zainwestuje w budowę dronów?

Mariusz Błaszczak: „Żądamy budowy fabryki dronów z funduszu SAFE”. Bartosz Kownacki: „W Polsce istnieje potencjał dronowy”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych