„W związku ze sprawą sprzedaży działki pod CPK w prawach członka PiS zawieszona została czwarta osoba - b. zastępca dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzy Wal” - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wcześniej zawieszony został były szef tego ośrodka Waldemar Humięcki.
Wcześniej w związku ze sprawą działki, która miała być wykorzystana przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zawieszeni zostali posłowie Robert Telus, czyli b. szef MRiRW, Rafał Romanowski, czyli b. wiceszef MRiRW oraz Waldemar Humięcki, czyli były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
CZYTAJ TAKŻE: PiS powoła specjalny zespół do wyjaśnienia kwestii działki. Błaszczak: Staną przed nim Telus i Romanowski. Zespół rozsądzi tę sprawę
Zawieszenie Humięckiego
Były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki został zawieszony w prawach członka PiS w związku ze sprawą sprzedaży działki pod CPK
— informował Rafał Bochenek.
Jako pierwsza poinformowała o zawieszeniu Humięckiego poinformowała Wirtualna Polska.
Przy okazji rzecznik PiS podkreślił, że działka pod CPK, o której mowa, „wcale nie jest działką strategiczną, ale jedną z wielu branych pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg fragmentu infrastruktury kolejowej”.
Tworzenie wrażenia, że jest strategiczna to okłamywanie społeczeństwa, bo wiemy, że ta władza nie chce tego projektu (CPK) zrealizować
— przekazał Bochenek.
CZYTAJ TAKŻE: Nowe informacje ws. sprzedaży działki Dawtonie. KOWR twierdzi, że umowa nie zawiera postanowień uprawniających do odkupu
Czwarta osoba
PAP zapytała Bochenka, czy jeszcze ktoś został zawieszony w związku ze sprawą działki pod CPK.
Tak, p. Wal, który miał podpisać tę umowę z KOWR, także został zawieszony
— przekazał rzecznik PiS.
Jak następnie doprecyzował, chodzi o b. zastępcę dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala, który „fizycznie podpisywał umowę (sprzedaży działki) jako osoba z KOWR-u”. Bochenek podkreślił że Wal jest członkiem PiS i dlatego również został zawieszony.
CZYTAJ TAKŻE: Ważny głos Mateusza Morawieckiego ws. działki i Dawtony: „PiS zawiesza swoich posłów, a PO daje miejsce na listach”
Co z odkupem?
W całej sprawie zastanawiające jest działanie rządu, który… nie korzysta z prawa do odkupu działki.
Wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas, który nabył od KOWR pod koniec rządów PiS działkę w Zabłotni, którą chce pod budowę lotniska spółka CPK, wydał bardzo istotne oświadczenie w całej sprawie.
KOWR może w każdej chwili skorzystać z zapisanego prawa odkupu do grudnia 2028 roku
— wskazał, dodając, iż chodzi o zakup w tej cenie, w jakiej działka została sprzedana.
CZYTAJ TAKŻE: Sensacyjny zwrot ws. działki! Dlaczego ekipa Tuska z tego nie skorzystała? Wiceprezes Dawtony: KOWR ma prawo odkupu działki
O istnieniu takiej możliwości informował także na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Telus.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Robert Telus broni się ws. działki: „Nic nie widziałem. U mnie na biurku nie pojawiła się ta sprawa sprzedaż”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744315-pis-zawiesza-bylego-szefa-kowr-i-jego-zastepce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.