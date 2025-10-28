„Sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa, nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie były minister sprawiedliwości miał tego typu zarzuty” - stwierdził Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, podczas wspólnej konferencji z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
Żurek chce aresztować byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Na konferencji prasowej z rzecznikiem rządu szef MS poinformował, że złożył już do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu.
To rzeczywiście sytuacja bez precedensu, chyba w skali europejskiej. Ten wniosek jest bardzo obszerny, zawiera ponad 150 stron. Prokuratura wskazuje, ze mogło dojść do popełnienia 26 przestępstw. Najpoważniejszy zarzut to stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
— przekonywał szef MS.
Sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa, nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie były minister sprawiedliwości miał tego typu zarzuty
— co innego były minister transportu i 4 mln w nogach od stołu, prawda?
Zarzuty Żurka
Wiemy dobrze, że FS miał dwa cele: pomoc ofiarom przestępstw i tzw. pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem prokuratury, te środki były wydatkowane w sposób absolutnie niedopuszczalny. Chodziło o to, żeby ukryć przekazywanie części tych środków CBA i wykorzystywanie ich w sposób niewłaściwy
— mówił dalej Waldemar Żurek.
Głównie chodzi o dysponowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości, ale jest tam też niecelowe wydatkowanie środków na remont prokuratury, posiadanie, czy też nienadawanie biegu dokumentom urzędowym
— podsumował.
Skoro wykonywanie swoich zadań w MS Żurek nazywa kierowaniem „zorganizowaną grupą przestępczą”, ciekawe, jak w przyszłości niezależni prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, określą np. przejmowanie mediów publicznych przy pomocy łysych „karków”, ustanawianie uzurpatorów w Prokuraturze Krajowej. A to zaledwie dwa przykłady!
