Wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas, który pod koniec rządów PiS nabył od KOWR działkę w Zabłotni, znajdującą się w obszarze zainteresowania spółki CPK, wydał bardzo istotne oświadczenie. Wskazuje ono na kluczowy fakt. „KOWR może w każdej chwili skorzystać z zapisanego prawa odkupu do grudnia 2028 r.” - zaznaczył Wielgomas, dodając, iż chodzi o odkup w takiej samej cenie, w jakiej działka została sprzedana.
W całej sprawie chodzi o sprzedaż na dwanaście dni przed utratą władzy przez PiS 160 hektarów ziemi państwowej, zarządzanej przez KOWR, wiceprezesowi Dawtony Piotrowi Wielgomasowi za 22,8 mln zł, chociaż wcześniej spółka CPK kilkakrotnie informowała KOWR, że ta działka jest potrzebna w związku z budową CPK. Zgodę na tę transakcję wydawało ministerstwo rolnictwa w czasie, gdy szefem tego resortu był Robert Telus, a ostatecznie zgodę ministerstwa podpisał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Obaj posłowie są już zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy, ponadto zawieszony został też Waldemar Humięcki, były szef KOWR.
Wirtualna Polska w swoim tekście na temat całej sprawy alarmowała, że wkrótce wspomniana działka może być warta nawet 400 milionów złotych. W sprawie pojawił się jednak szereg pytań - skoro sprawa dotyczy zdarzeń z końcówki 2023 roku, to dlaczego na jaw wyszła dopiero teraz, i to została ujawniona przez dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka, a nie przez służby? Dlaczego dopiero wczoraj - w dniu publikacji medialnej w całej sprawie - wszczęła śledztwo w sprawie tej działki, chociaż materiały w tej kwestii dotarły do niej już na początku roku? Pojawiły się pytania, czy nie ma to związku z tym, iż Dawtona była jednym z głównych sponsorów Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, a Andrzej i Paweł Wielgomasowie już po wyborach parlamentarnych wpłacili aż 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego.
Najciekawsze w oświadczeniu Piotra Wielgomasa jest to, iż zaznacza on - i załącza zdjęcie kluczowego zapisu z księgi wieczystej - że KOWR ma jeszcze do 2028 roku czas, aby zakupić wspomnianą działkę po cenie jej sprzedaży z 2023 roku. Dlaczego zatem tego nie robi? Sam KOWR wydał wczoraj oświadczenie sprzeczne z tym, o czym teraz pisze Piotr Wielgomas.
Umowa sprzedaży, zawarta przez poprzednie kierownictwo KOWR, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 grudnia 2023 r., nie zawiera postanowień, które uprawniałyby w obecnym stanie faktycznym i prawnym do wykonania umownego prawa odkupu
— podkreślił w oświadczeniu KOWR.
Oświadczenie wiceprezesa Dawtony
Poniżej zamieszczamy pełną treść oświadczenia Piotra Wielgomasa wraz z załączonymi zdjęciami.
Zostałem wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polsce na co nie wyrażam zgody. Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam co następuje.
Każdy prowadzący działalność produkcyjną związaną z rolnictwem, kto jest dzierżawcą gruntów rolnych od KOWR, i kogo zamiarem jest rozwijanie prowadzonej działalności rolniczej, chce nabyć dzierżawione nieruchomości na własność. Ja, jako wieloletni dzierżawca gruntów rolnych w Zabłotni, w tym działki 87/1, nieprzerwanie od 2008 roku, wystąpiłem z wnioskiem do KOWR o legalny wykup tej nieruchomości. Stosowne dokumenty złożyłem w 2018 roku. Nabyłem tę nieruchomość jako osoba fizyczna, rolnik, legalnie korzystając z prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy, co jest zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jednocześnie informuję, iż w dacie nabycia nie miałem świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK.
Na marginesie należy wspomnieć, że w umowie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zabłotnia, KOWR zastrzegł sobie prawo odkupu po cenie nabycia z 2023 r. co jest również ujęte w księdze wieczystej owej nieruchomości.
Ponadto KOWR zawarł w umowie szereg obostrzeń dotyczących możliwości korzystania z działki, w tym m.in. 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tam działalności rolniczej. To oznacza, że na terenie ww. działki nie można przez ten okres prowadzić innej działalności niż rolnicza.
KOWR może w każdej chwili skorzystać z zapisanego prawa odkupu do grudnia 2028 r.
W nawiązaniu do innych sensacyjnych doniesień, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, które dotyczą moich kontaktów oraz członków mojej rodziny z przedstawicielami rządu i samorządów, informuję, iż te kontakty miały charakter jawny, transparentny i były zgodne z prawem, w tym m.in. przepisami ustawy Kodeks Wyborczy.
Oświadczenie spółki Dawtona
Spółka Dawtona nie dzierżawiła i nie była stroną umowy kupna od KOWR działki w Zabłotni, na której zaplanowano budowę linii kolei dużych prędkości do lotniska CPK - podkreśliła spółka w oświadczeniu przesłanym PAP.
Dawtona poinformowała, że działkę w Zabłotni kupił wiceprezes spółki Piotr Wielgomas; zaapelowała o „niełączenie tematyki nabywania gruntów rolnych przez osobę fizyczną, prowadzącą gospodarstwo rolne z działalnością Dawtona”.
Spółka nie była stroną umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, nie brała udziału w przetargu, oraz nie zabiegała w żaden sposób o nabycie tej nieruchomości przez jakikolwiek podmiot
— podkreśliła Dawtona.
