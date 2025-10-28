„My - jako polscy rolnicy - obawiamy się tego, że Polska będzie też jednym z krajów, która będzie ratyfikowała tę umowę, co grozi bankructwem wielu polskich gospodarstw. Polski rynek będzie zalewany produktami z krajów Mercosuru. Nie pozwolimy na to i będziemy protestować jako polscy rolnicy, będziemy się przeciwstawiać” - powiedział przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański w rozmowie z Radiem Maryja, odnosząc się do umowy z krajami Mercosur. Lokalne protesty mogą się rozpocząć już w listopadzie.
Umowa z krajami Mercosur zmierza do Europy wielkimi krokami. Rząd Koalicji 13 grudnia nie podjął działań mających na celu utworzenia mniejszości blokującej, która mogłaby powstrzymać to śmiertelne zagrożenie dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Niedawno kanclerz Friedrich Merz ujawnił, że wszystkie kraje członkowskie zgodziły się na parafowanie umowy, która zostanie podpisana do 19 grudnia br.
Swoje rozczarowanie wyraził przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański.
Liczyliśmy na to, że Polska była przeciwna umowie z Mercosurem i wychodzi na to, że nasz premier, premier rządu polskiego okłamał polskich rolników i społeczeństwo mówiąc, że jest przeciwko umowie z Mercosurem. Także my - jako polscy rolnicy - obawiamy się tego, że Polska będzie też jednym z krajów, która będzie ratyfikowała tę umowę, co grozi bankructwem wielu polskich gospodarstw. Polski rynek będzie zalewany produktami z krajów Mercosuru. Nie pozwolimy na to i będziemy protestować jako polscy rolnicy, będziemy się przeciwstawiać
— powiedział doradca prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z Radiem Maryja.
Obszański: trzeba się przeciwstawić
Zaapelował również do Polaków, żeby przyłączyli się w naciskach na Donalda Tuska.
Zachęcam wszystkie organizacje, całe społeczeństwo do tego, aby po prostu mówić stanowcze nie i wpłynąć na pana premiera. Niech się w końcu wypowie i określi, czy jest za umową, czy jest przeciwko
— dodał.
Protesty mogą się rozpocząć lokalnie w listopadzie. W planach jest również ogólnopolska manifestacja w Warszawie. Podczas dzisiejszej rady krajowej rolniczej „Solidarności” zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.
