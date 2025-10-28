Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS powoła specjalny zespół do wyjaśnienia sprawy sprzedaży wiceprezesowi Dawtona przez KOWR za zgodą ministerstwa rolnictwa działki, która powinna zostać przeznaczona dla spółki CPK pod budowę lotniska.
Zastanawia mnie, dlaczego teraz, niemal po dwóch latach, dowiadujemy się o tej sprawie. W tym przypadku media sprawowały swoją kontrolną rolę i to bardzo dobrze, gratuluję
— powiedział Mariusz Błaszczak na antenie TOK FM, zwracając uwagę na fakt, że cała sytuacja miała miejsce w 2023 roku.
„Przedstawimy efekty postępowania wewnętrznego”
Szef klubu PiS podał, że powołany zostanie zespół do wyjaśnienia tej sprawy.
Cały proces wyjaśnienia tej sprawy będzie polegał na tym, że zostanie powołany zespół i parlamentarzyści złożą swoje wyjaśnienia. (…) Zespół sprawę niejako rozsądzi i przedstawi stanowisko
— mówiła szef klubu PiS.
Przedstawimy efekty postępowania wewnętrznego, a jak to będzie z postępowaniem sądowym? Bóg raczy wiedzieć
— zapowiedział Błaszczak.
tkwl/tokfm.pl
