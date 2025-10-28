Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Kamila Borszowska-Moszowska usłyszała od Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zarzut popełnienia deliktu dyscyplinarnego za… swoje wypowiedzi na temat wymiaru sprawiedliwości m.in. dla portalu wPolityce.pl, a także Telewizji wPolsce24. Czy taka próba zamknięcia sędzi ust jest zgodna z prawem? „Na pewno to nie jest zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka ani z naszą konstytucją, bo przecież jak każdy obywatel ma prawo wolności słowa” - zaznaczyła na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
W swoich wypowiedziach jestem zawsze merytoryczna, nigdy nie posługuje się jakimś językiem, który by nie przystoi sędziemu
— podkreśliła sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Telewizja wPolsce24 dotarła do treści postanowienia ws. sędzi Borszowskiej-Moszowskiej, poniżej prezentujemy jego pierwszą stronę. Nawiasem mówiąc przedstawiciel „kasty” pomylił się, ponieważ portal wPolityce.pl nazwano w piśmie „gazetą”, „gazetą” został też określony portal Telewizji wPolsce24.
Prowadzący program red. Tadeusz Płużański zauważył, że o dyscyplinarkę zawnioskował przełożony sędzi Borszowskiej-Moszowskiej, prezes Sądu Okręgowego w Świnicy
Zachowania podejmowane przez pana prezesa wobec mnie od dłuższego czasu niestety świadczą o tym, że te działania mają charakter szykany, miały na celu mnie zastraszyć, bo pan prezes na początku wyzwał mnie do siebie, nawet w jednej z tych rozmów powiedział do mnie: „Będzie pani jak Żurek!”. Nie dałam się zdyscyplinować
— poinformowała sędzia Borszowska-Moszowska.
„Nie jestem z ‘kasty’, w życiu bym nie chciała być”
Dlaczego sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy zdecydowała się występować w mediach i mówić w nich o obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości?
W naszej przestrzeni publicznej jest tak dużo dezinformacji i kłamstwa, że uznałam, że oprócz głosów „Iustiti” potrzebny jest też głos innego sędziego. Który nie jest gdzieś na świeczniku, ja jestem zupełnym prowincjonalnym sędziom
— podkreśliła.
Nie jestem z „kasty”, w życiu bym nie chciała być. Ostatnio słyszałam, że ta część środowiska przemianowała się na samozwańczą elitę. To jest drastyczne, bo w ogóle taka segregacja ludzi to jest coś, co jest mi całkowicie obce. Na pewno to nie służy obywatelom
— mówiła.
tkwl/Telewizja wPolsce24
