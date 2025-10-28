Mec. Bartosz Lewandowski na platformie X poinformował o niepokojącej próbie ocenzurowania sędzi Kamili Borszowskiej-Moszowskiej przez „kastę”! „Trwa ‘zamykanie ust’ sędziom w Polsce przy wykorzystaniu instrumentów dyscyplinarnych!” - zaalarmował mec. Lewandowski, informując że sędzia otrzymała zarzut popełnienia deliktu dyscyplinarnego.
Właśnie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przedstawił znanej Państwu sędzi Kamili Borszowskiej-Moszowskiej zarzut popełnienia deliktu dyscyplinarnego za… prezentowanie m. in. YouTube, X oraz Facebooku „wypowiedzi polemicznych, połączonych z dyskusją nad problemami wymiaru sprawiedliwości oraz ocen, uwag, poglądów i komentarzy”, które nie podobają się panu Rzecznikowi… w swojej formie”
— zaznaczył mec. Bartosz Lewandowski.
Pani Sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ma również problemy za to, że w Radio WNET oraz Telewizji wPolsce24 powiedziała, że otrzymała korespondencję od Rzecznika dyscyplinarnego w ramach czynności wyjaśniających
— poinformował prawnik.
Gdyby pani Sędzia chodziła do Radia Rebeliant, TVP Info czy TVN24 i popierała politykę rządu w obszarze wymiaru sprawiedliwości, to zapewne mogłaby liczyć na jakieś zwolnienie z wpływu spraw do referatu i działalności orzeczniczej, nagrody czy dodatki w ramach komisji kodyfikacyjnych, albo inne synekury. A tak dyscyplinarka… Przygotowujemy właśnie stanowisko i wnioski dowodowe w tej sprawie!
— podkreślił.
