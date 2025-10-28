„Budapeszt jako miasto jest bardziej lewicowo-liberalny niż całe Węgry. Tu też można szukać pewnych porównań z Polską. Patrząc na wczorajszy pokaz filmu „Przejęcie” i reakcję ludzi, to było naprawdę wielkie przeżycie i to, co dzieje się w Polsce, jest obserwowane na Węgrzech z pewnym przerażeniem, ale też niedowierzaniem. Za granicą trudno wyjaśnić komuś, że można w tak rażący sposób łamać prawo i nie ma absolutnie żadnych konsekwencji ze strony Brukseli” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Marcin Romanowski powiedział, jaki jest odbiór w Budapeszcie tego, co dziś dzieje się w Polsce.
Węgrzy jeszcze nie weszli w decydującą fazę kampanii wyborczej, ale w przyszłym roku późną wiosną odbędą się wybory parlamentarne…
