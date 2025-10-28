Zniesienie dwukadencyjności. Śliwka odpowiada na apel Tuska: Zła, skorumpowana władza całkowicie rozmija się z oczekiwaniami Polaków

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk i Andrzej Śliwka / autor: PAP-Radek Pietruszka/Fratria
Donald Tusk i Andrzej Śliwka / autor: PAP-Radek Pietruszka/Fratria

Wielu wójtów, burmistrzów stworzyło układy finansowe i bez ich decyzji nie można znaleźć pracy” - powiedział poseł PiS Andrzej Śliwka na antenie RMF FM, odnosząc się do apelu premiera Donalda Tuska, żeby znieść dwukadencyjność w samorządach.

Poseł wyjaśnił, że wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach przez PiS zostało przygotowane i zrealizowane w odpowiedni sposób.

Została wydłużona kadencja samorządu do 5 lat. Każdy wójt, burmistrz, prezydent mógł ponownie startować

— powiedział.

PSL chce znieść dwukadencyjność

Został zapytany o pomysł PSL, które chce wprowadzić dwukadencyjność w Sejmie, w przypadku, gdy nie uda się znieść dwukadencyjności w samorządach.

To, co robi PSL, to szukanie politycznego tlenu. Myślę, że tego tlenu nie znajdą

— ocenił.

Poseł PiS odniósł się również do Donalda Tuska, który apeluje, żeby poprzeć pomysł PSL i zrezygnować z dwukadencyjności w samorządach.

Ta zła, skompromitowana i skorumpowana władza całkowicie rozmija się z oczekiwaniami Polaków […] Wielu wójtów, burmistrzów stworzyło układy finansowe i bez ich decyzji nie można znaleźć pracy

— stwierdził.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk namawia do zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Odpowiedź Zandberga nie pozostawia wątpliwości

Sprawa sprzedaży działki pod CPK

Parlamentarzysta został również zapytany o sprawę sprzedaży wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Sprawa wymaga absolutnego wyjaśnienia, ale wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, dlaczego przez 2 lata Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe nic nie zrobiło w tej sprawie

— powiedział.

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że przez dwa lata rządów Koalicji 13 Grudnia nikt się tą sprawą nie zainteresował.

Dlaczego nie żądało odzyskania tej działki? Dlaczego nie podjęło kroków związanych z odzyskaniem działki od pana Wielgomasa, tego samego pana, który finansował kampanię Rafała Trzaskowskiego

— dodał.

Następnie kontynuował:

Dlaczego spółka Dawtona, pan Wielgomas przez 2 lata nie byli przez nikogo niepokojeni? (…) Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie wpłacali na kampanię Trzaskowskiego, dlaczego ich spółka Dawtona finansowała Campus Przyszłości.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowe informacje ws. sprzedaży działki Dawtonie. KOWR twierdzi, że umowa nie zawiera postanowień uprawniających do odkupu

TYLKO U NAS. Kowalski: Każdą nieprawidłowość, kolesiostwo i niedochowanie obowiązków będziemy wypalać żelazem

TYLKO U NAS. Robert Telus broni się ws. działki: „Nic nie widziałem. U mnie na biurku nie pojawiła się ta sprawa sprzedaż”

Zniesienie dwukadencyjności. PSL chce przeforsować swój pomysł. Kosiniak-Kamysz: Będziemy przekonywać prezydenta

xyz/RMF FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych