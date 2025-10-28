„Wielu wójtów, burmistrzów stworzyło układy finansowe i bez ich decyzji nie można znaleźć pracy” - powiedział poseł PiS Andrzej Śliwka na antenie RMF FM, odnosząc się do apelu premiera Donalda Tuska, żeby znieść dwukadencyjność w samorządach.
Poseł wyjaśnił, że wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach przez PiS zostało przygotowane i zrealizowane w odpowiedni sposób.
Została wydłużona kadencja samorządu do 5 lat. Każdy wójt, burmistrz, prezydent mógł ponownie startować
— powiedział.
PSL chce znieść dwukadencyjność
Został zapytany o pomysł PSL, które chce wprowadzić dwukadencyjność w Sejmie, w przypadku, gdy nie uda się znieść dwukadencyjności w samorządach.
To, co robi PSL, to szukanie politycznego tlenu. Myślę, że tego tlenu nie znajdą
— ocenił.
Poseł PiS odniósł się również do Donalda Tuska, który apeluje, żeby poprzeć pomysł PSL i zrezygnować z dwukadencyjności w samorządach.
Ta zła, skompromitowana i skorumpowana władza całkowicie rozmija się z oczekiwaniami Polaków […] Wielu wójtów, burmistrzów stworzyło układy finansowe i bez ich decyzji nie można znaleźć pracy
— stwierdził.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk namawia do zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Odpowiedź Zandberga nie pozostawia wątpliwości
Sprawa sprzedaży działki pod CPK
Parlamentarzysta został również zapytany o sprawę sprzedaży wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.
Sprawa wymaga absolutnego wyjaśnienia, ale wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, dlaczego przez 2 lata Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe nic nie zrobiło w tej sprawie
— powiedział.
Poseł zwrócił uwagę na fakt, że przez dwa lata rządów Koalicji 13 Grudnia nikt się tą sprawą nie zainteresował.
Dlaczego nie żądało odzyskania tej działki? Dlaczego nie podjęło kroków związanych z odzyskaniem działki od pana Wielgomasa, tego samego pana, który finansował kampanię Rafała Trzaskowskiego
— dodał.
Następnie kontynuował:
Dlaczego spółka Dawtona, pan Wielgomas przez 2 lata nie byli przez nikogo niepokojeni? (…) Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie wpłacali na kampanię Trzaskowskiego, dlaczego ich spółka Dawtona finansowała Campus Przyszłości.
