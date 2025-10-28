Prezes PiS Jarosław Kaczyński weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie. Jak zapowiedział szef KP PiS Mariusz Błaszczak, politycy formacji będą uczestniczyć w marszu 11 listopada, ponieważ jest skierowane do wszystkich polskich patriotów.
Błaszczak został zapytany dziś w radiu TOK FM o to, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
Tak. Sądzę, że tak. Tak, jak rok temu
— oświadczył szef klubu PiS.
Przekazał też, że politycy PiS wezmą udział w tym marszu. -
Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów
— podkreślił Błaszczak.
Prezydent Nawrocki uczestnikiem marszu?
Marsz rozpocznie się o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoń stadionu Narodowego.
Organizatorzy pytani, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki zwrócili uwagę, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu.
Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić
— powiedział prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.
Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Znamy hasło Marszu Niepodległości 2025! Jest też plakat. „Chcemy wezwać wszystkich Polaków do pewnej jedności narodowej”
