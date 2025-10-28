„Pan prezydent Karol Nawrocki ma siłę, autorytet i umocowania konstytucyjne, by zbudować jedność na prawicy w wyborach do Senatu” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.
Wipler był gościem programu „Rozmowa Wikły”, w którym pytany był m.in. o zakupy Konrada Berkowicza w Ikei. O pośle Konfederacji zrobiło się głośno, bo zapomniał, jak sam twierdzi, zapłacić za część zakupów.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nie zapłacił za zakupy, teraz Konrad Berkowicz się tłumaczy. „Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat”
Znam Konrada od kilkunastu lat, to bardzo inteligentny człowiek. Bogu dziękuję, że mi się nie zdażyło coś podobnego, bo z tego co rozumiem jest to ciąg błędów. W normalnej sytuacji bym odmówił przyjęcia mandatu, poszedłbym do sądu, ale dla polityka, osoby publicznej, oprócz tego, że popełnił błąd, to jest jasne, że przyjdzie fala upokorzenia, ataków medialnych. To jest koszt, który powinniśmy wpisywać w cenę bycia osobami publicznymi. Konradowi współczuję, bo to jest pewnie dla niego bardzo trudny czas
— powiedział.
Dopytywany, dlaczego w takiej sytuacji by nie przyjął mandatu, Wipler wyjaśniał:
W sytuacji, w której nie było intencji przywłaszczenia czegokolwiek, idzie się do sądu, opisuje sytuację… (…) Jestem po lekturze wypowiedzieli adwokatów, którzy w podobnych sytuacjach wybraniali swoich klientów. (…) Dziwi mnie sytuacja, w której właściciel sklepu czy osoby nim zarządzające, kiedy ktoś chce naprawić sprawę, nie ma przywłaszczenia czegokolwiek, wzywają policję.
Marcin Wikło pytał również swojego gościa o wpis Berkowicza, w którym ten nie tylko się tłumaczy, ale prowokuje wspominając o posłach innych partii, którzy zasłaniali się immunitetami.
Jestem dłużej w polityce i wiem, że tego rodzaju postawy zawsze wracają. Staram się unikać jakiejkolwiek konfrontacji nawet wtedy, gdy niektórzy mówią, że byłaby potrzebna, bo wiem, że tego rodzaju ofensywna postawa w mediach wraca do człowieka. Im więcej budzisz tego rodzaju emocji wśród widzów, osób, które cię obserwują, tym większą falą te emocje do ciebie wrócą, gdy popełnisz drobny błąd. Myślę, że Konrad ma okazję testować na własnej głowie w jaki sposób wracają tego rodzaju ostre wypowiedzi
— powiedział.
W rozmowie padło również pytanie o sprawę sprzedaży działki, która należała do KOWR.
Osobiście jestem zwolennikiem likwidacji KOWR. (…) Dla mnie sytuacja w której ktoś kupił działkę, której nie da się kupić, to tej transakcji nie było, ona była bezwzględnie nieważna. Teraz to jest rola prokuratury, żeby doprowadzić do restytucji takiej działki
— podkreślił.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Robert Telus broni się ws. działki: „Nic nie widziałem. U mnie na biurku nie pojawiła się ta sprawa sprzedaż”
W rozmowie pojawił się również temat relacji polsko-ukraińskich. Marcin Wikło spytał Wiplera o potencjalną wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie. Jak zaznaczył redaktor wPolsce24, taka wizyta miała być planowana, ale na razie do niej nie dojdzie.
Podoba mi się ta asertywność prezydenta Nawrockiego i uważam, że czas by bardziej zrównoważyć ten romantyzm polityczny, bo jednostronna pomoc: Polacy dają, Amerykanie pożyczają. Amerykanie są bogatsi od Polaków, a bardziej cenią swoje dolary niż polscy politycy złotówki podatników
— powiedział.
Czy jego zdaniem prezydenta Karola Nawrocki jest „bardziej konfederatą”, jak twierdzi premier Donald Tusk?
Sam mówiłem kilkukrotnie, że na poziomie retoryki, gestów politycznych, to jest chyba sprawa pokoleniowa, pan prezydent jest zdecydowanie bliżej nas niż jakikolwiek polityk PiS. Są tam ludzie nam bliscy, jak np. prof. Przemysław Czarnek
— powiedział.
W rozmowie padło również pytanie o ewentualny pakt senacki między PiS a Konfederacją. Czy prezydent Nawrocki mógłby być jego gospodarzem?
Pan prezydent ma siłę, autorytet i umocowania konstytucyjne, by zbudować jedność na prawicy w wyborach do Senatu. Jest w stanie zbudować i wywrzeć wpływ na wszystkie potencjalne siły polityczne by zbudować pakt dzięki któremu 2/3 senatorów, to będą ci z prawej strony i to jest kontrrozwiązanie dla tzw. paktu senackiego. Pakt prezydencki to jest duża próba, która zakończona sukcesem bardzo ułatwi Karolowi Nawrockiemu reelekcję, bo pokaże, że potrafi połączyć bardzo różnych polityków, wymusić pewien standard, bo moim zdaniem taki pakt oznacza nie tylko wypracowanie pewnych proporcji, w których wskażemy naszych kandydatów, ale pan prezydent powinien postawić pewne wymogi co do standardu, że to nie jest wszystko jedno, kogo dana siła polityczna zgłosi
— zaznaczył.
Wipler wskazał, że do ew. rozmów między PiS a Konfederacją dojdzie na kilka tygodni przez rozpoczęciem kampanii.
Na obecnym etapie mamy 2 lata do wyborów. Miejsce na rozmowy będzie kilka miesięcy przed wyborami, czyli kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
— powiedział.
