Jak nieoficjalnie informują media, Konrad Berkowicz miał zostać zatrzymany w sklepie sieci IKEA z produktami, za które nie zapłacił. Zdarzenie skomentował Donald Tusk, pisząc o „próbie kradzieży”. Premierowi odpowiedział lider Konfederacji Sławomir Mentzen.
Jak podał portal rmf24.pl, Konrad Berkowicz musiał zapłacić mandat za wyniesienie za linię kas towarów o wartości 400 zł.
Sytuację tę skomentował Donald Tusk, pisząc o „próbie kradzieży”, a także atakując Prawo i Sprawiedliwość.
Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć
– napisał szef rządu.
Odpowiedź Mentzena
Na wpis Tuska odpowiedział Sławomir Mentzen. Zdaniem lidera Konfederacji nie ma mowy o próbie kradzieży, a jedynie błędzie posła.
Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem
– napisał Mentzen.
Robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie. A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada
– czytamy.
Lider Konfederacji przypomniał też premierowi, jak wygląda jego zaplecze polityczne.
Premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie Giertycha, Nowaka, Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle
– zaznaczył Sławomir Mentzen.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744257-mentzen-komentuje-sprawe-berkowicza-odpowiedzial-tuskowi
