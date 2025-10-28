„Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; słowa Donalda Tuska były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu” - usiłował tłumaczyć premiera Donalda Tuska rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o wywiad szefa rządu dla „Sunday Times”.
W wywiadzie dla „Sunday Times”, który gazeta opublikowała na swojej stronie internetowej, polski premier - pytany o migracje do Europy - stwierdził, że są one poważnym zagrożeniem; zwracał też szczególną uwagę na „coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw”.
W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.
Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji
— napisał „Sunday Times”.
Słowa premiera z wywiadu wywołały liczne komentarze; skrytykowała je też część organizacji pozarządowych.
Szłapka tłumaczy się za Tuska
Pytany przez PAP o tę wypowiedź, rzecznik Adam Szłapka podkreślił, że Polska „nie miała” i „nie ma” planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Słowa premiera dla brytyjskiego dziennika były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu
— zaznaczył.
W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Tusk wskazywał też m.in., że jego rola w Europie „polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje”.
Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka. Ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń
— powiedział Tusk.
Wipler się pośpieszył
Warto zauważyć, że zanim doszło do „sprostowania” słów Tuska przez Szłapkę, poseł Konfederacji Przemysław Wipler zdążył się nachwalić polskiego premiera.
Wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w obecnym kształcie i w obecnej ich interpretacji to bardzo dobry pomysł. Chyba że Europejski Trybunał praw człowieka radykalnie zmieni swoją dotychczasową linię orzeczniczą na pozwalającą na realną ochronę bezpieczeństwa Europejczyków
— pisał.
