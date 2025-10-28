Szłapka musi tłumaczyć się za wywiad Tuska. "Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Adam Szłapka / autor: Fratria
Adam Szłapka / autor: Fratria

Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; słowa Donalda Tuska były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu” - usiłował tłumaczyć premiera Donalda Tuska rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o wywiad szefa rządu dla „Sunday Times”.

W wywiadzie dla „Sunday Times”, który gazeta opublikowała na swojej stronie internetowej, polski premier - pytany o migracje do Europy - stwierdził, że są one poważnym zagrożeniem; zwracał też szczególną uwagę na „coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw”.

W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.

Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji

— napisał „Sunday Times”.

Słowa premiera z wywiadu wywołały liczne komentarze; skrytykowała je też część organizacji pozarządowych.

Szłapka tłumaczy się za Tuska

Pytany przez PAP o tę wypowiedź, rzecznik Adam Szłapka podkreślił, że Polska „nie miała” i „nie ma” planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Słowa premiera dla brytyjskiego dziennika były komentarzem do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, a nie zapowiedzią działań polskiego rządu

— zaznaczył.

W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Tusk wskazywał też m.in., że jego rola w Europie „polega raczej na zachęcaniu premierów i prezydentów do zrobienia czegoś więcej, niż pozwalają nam na to konwencje”.

Wiem, że brzmi to trochę dziwnie z mojej strony, jako weterana walki o prawa człowieka. Ale musimy szanować rzeczywistość. Polityka musi dotyczyć rzeczywistości, a nie tylko marzeń

— powiedział Tusk.

Wipler się pośpieszył

Warto zauważyć, że zanim doszło do „sprostowania” słów Tuska przez Szłapkę, poseł Konfederacji Przemysław Wipler zdążył się nachwalić polskiego premiera.

Wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w obecnym kształcie i w obecnej ich interpretacji to bardzo dobry pomysł. Chyba że Europejski Trybunał praw człowieka radykalnie zmieni swoją dotychczasową linię orzeczniczą na pozwalającą na realną ochronę bezpieczeństwa Europejczyków

— pisał.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych