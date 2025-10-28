„Dał się poznać Polakom takim, jakim po prostu jest na co dzień i jestem przekonany, że od Końskich, od debaty, na którą zaprosił nas sztab Rafała Trzaskowskiego, rozpoczęła się droga do zwycięstwa w II turze wyborów” - mówił o prezydencie Karolu Nawrockim Paweł Szefernaker.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2025 zabrał głos na temat wyborczego zwycięstwa prezydenta Karola Nawrockiego.
Byłem przekonany, że jeżeli Polacy poznają Karola Nawrockiego takim, jakim ja go poznałem, to wygramy te wybory
— zaznaczył.
I czekaliśmy tak naprawdę na moment, w którym będzie można to zrobić, w którym Karol Nawrocki da się poznać opinii publicznej w takiej sytuacji i ci, którzy wymyślili debatę w Końskich, byli przekonani, że Nawrocki nie poradzi sobie poza strefą własnego komfortu
— dodał.
A tymczasem właśnie siłą tego kandydata było to, że wszedł poza strefę swojego komfortu i dał się poznać Polakom takim, jakim po prostu jest na co dzień i jestem przekonany, że od Końskich, od debaty, na którą zaprosił nas sztab Rafała Trzaskowskiego, rozpoczęła się droga do zwycięstwa w II turze wyborów
— zauważył.
Znamy majątek prezydenta Karola Nawrockiego. Sąd Najwyższy udostępnił oświadczenie głowy państwa
Będzie spotkanie Nawrocki-Zełenski? Przydacz: „Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent Ukrainy wsiadł w pociąg i przyjechał"
Prezydent podczas kongresu gospodarczego w Poznaniu: Naszej gospodarce potrzeba wielkich idei. Widzę tu także swój obowiązek
