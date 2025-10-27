Robert Telus, były minister rolnictwa, poseł zawieszony w PiS, na antenie Telewizji wPolsce24 podjął się próby wyjaśnienia kontrowersji związanych ze sprzedaży działki. „Ostatnio bardzo mocno atakuję rząd na czele z Donaldem Tuskiem za umowę z Mercosurem i oczywiście w tym momencie wypalono z tą działką. Ja o sprzedaży tej działki nic nie widziałem. U mnie na biurku nie pojawiła się ta sprawa sprzedaży” - mówił.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki, która należała do KOWR. Stało się po tym, jak Wirtualna Polska poinformowała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.
Sprawa zawieszenia
Do sprawy Robert Telus odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24.
Zostałem zawieszony jako członek partii do wyjaśnienia. Nawet tak naprawdę zwróciłem się do sekretarza generalnego Piotra Milowańskiego o takie zawieszenie, dlatego że u nas w partii są takie standardy, że jeżeli są jakieś wątpliwości, żeby nie szkodzić partii, to trzeba się zawiesić lub poprosić o zawieszenie. Dlatego prezes Jarosław Kaczyński mnie zawiesił do czasu wyjaśnienia
— powiedział.
Ostatnio bardzo mocno atakuję rząd na czele z Donaldem Tuskiem za umowę z Mercosurem i oczywiście w tym momencie wypalono z tą działką. Ja o sprzedaży tej działki nic nie widziałem. U mnie na biurku nie pojawiła się ta sprawa sprzedaży
— wskazał.
To była decyzja KOWR?
Telus przekonywał, że decyzję ws. sprzedaży działki podejmował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za zgodą wiceministra rolnictwa.
I mało tego, to jest jeszcze tam w akcie notarialnym - tylko że ja się dowiedziałem teraz o tym, żeby było jasne - jest zapis, że jeżeli by była taka potrzeba, to w ciągu pięciu lat akt notarialny można unieważnić i oddać pieniądze rolnikowi, bo tak naprawdę to kupili rolnicy, którzy mają też firmę Dawtona
— mówił.
I można tę działkę odkupić z powrotem za te same pieniądze
— wskazał.
Teoria Telusa
Polityk podzielił się także swoją tezą na temat tego, co się wydarzyło.
Prawdopodobnie, z informacji CPK, oni wiedzieli o tym od grudnia 2024 i do tej pory nie podjęli żadnych działań, żeby ją odkupić
— zauważył.
Oni mogą ją odkupić, a robią z tego taką aferę polityczną, żeby w jakiś sposób też zniesławić mnie i moje twarde stanowisko, które mam przeciwko Mercosur, gdzie atakuję obecny rząd za to, że nic w tej sprawie nie robi
— mówił.
Wizyta w firmie
Polityk tłumaczył się ponadto ze swoją wizyty w firmie tuż przed sprzedażą działki.
Nie znałem tej firmy, poznałem ją, jak byłem ministrem, że jest taka polska firma, największa firma przetwórcza w Polsce. My mamy problem z przetwórstwem. Wtedy też wybuchła sprawa malin, że nie miał kto skupować malin. Ja zachęcałem tę firmę, żeby się zaangażowali. Oni nawet uruchomili nową nitkę do przetwarzania malin, bo to był bardzo ważny temat w tamtym czasie, gdy z Ukrainy płynęły maliny, jak również nową nitkę - i też byłem na jej otwarciu - do przerobu pomidorów
— stwierdził.
Byłem w wielu miejscach na spotkaniach z rolnikami, z polskimi firmami, bo wspieram i będę wspierał polskie firmy, bo uważam, że to jest bardzo ważna rzecz
— zaznaczył.
Sprawa CPK
Telus podkreślił, że rozumie decyzję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Mam nadzieję, że ją wyjaśnimy
— wskazał.
Z tyłu głowy mi się też takie tworzy myślenie, że oni może nie chcą budować teraz CPK i chcą pokazać, że to jest wina jeszcze rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo gdzieś tam jakaś działka
— dodał.
