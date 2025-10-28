Dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska będą mogli wstępować do partii Koalicja Obywatelska bez warunku uzyskania rekomendacji zarządów na różnych szczeblach, co obowiązywało dotąd w PO - takie zmiany w statucie wprowadziła m.in. sobotnia konwencja zjednoczeniowa KO.
25 października odbyła się konwencja zjednoczeniowa Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska, w wyniku której powstała nowa partia - Koalicja Obywatelska.
Nowe ugrupowanie powstało na bazie PO, więc niezbędne było dokonanie zmian w statucie Platformy, co przeprowadzono podczas konwencji. Oprócz zmiany nazwy Platforma Obywatelska na Koalicja Obywatelska, wprowadzono m.in. zmiany polegające na tym, że do 30 czerwca 2026 roku członkiem partii Koalicja Obywatelska będzie można zostać już po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, choć będzie dotyczyć to jedynie „przypadków wskazanych przez Zarząd Krajowy”.
Jak powiedział PAP zastępca sekretarza generalnego Jarosław Urbaniak, dotąd w PO obowiązywała zasada, że by zostać członkiem partii, trzeba było uzyskać rekomendację zarządu odpowiedniego szczebla w postaci uchwały. Wydawały je zarządy koła, powiatu, regionu lub - w przypadkach szczególnie znaczących postaci - Zarząd Krajowy.
Po dokonanej w sobotę zmianie w statucie, ten wymóg nie będzie obowiązywał w stosunku do dotychczasowych członków Nowoczesnej, która rozwiązała się w piątek, 24 października, a także w przypadku członków Inicjatywy Polska, która ma podjąć uchwałę o samorozwiązaniu podczas kongresu zwołanego na 15 listopada.
To był mechanizm, który miał zapobiegać wstępowaniu do partii ludzi podejrzanych, z plamami w życiorysie lub takich, którym się ręce kleiły
— tłumaczył Urbaniak.
Barbara Nowacka i Adam Szłapka złożyli listę członków swoich ugrupowań i ludzi z tych list ten przepis nie będzie dotyczył
— dodał.
Członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej będą teraz w KO
Dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska na podstawie składanych przez siebie deklaracji będą po prostu dopisywani do Centralnego Rejestru Członków (CRC) Koalicji Obywatelskiej. Uzyskają też automatycznie czynne prawo wyborcze, choć zarazem w statucie utrzymany został przepis z dotychczasowego statutu PO, że czynne prawo wyborcze w partii można uzyskać dopiero po sześciu miesiącach członkostwa. W tym przypadku nie będzie on miał jednak zastosowania - polityk Nowoczesnej Witold Zembaczyński potwierdził w rozmowie z PAP, że dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska na pewno otrzymają prawa wyborcze od razu, a nie dopiero po pół roku.
Wezmą oni bowiem udział w wyborach do władz różnych szczebli, które zaczną się najprawdopodobniej w listopadzie - według zmienionego statutu Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej ma podjąć decyzję o terminie wyborów w ciągu 7 dni od wpisania zmian w statucie do Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczyć ten termin w ciągu 45 dni od wpisu do KRS - a także w powszechnych wyborach przewodniczącego KO.
Ponadto przewodniczący partii, czyli obecnie Donald Tusk, poza członkami władz wybranymi w wyborach zarządów kół, powiatów i regionów, będzie mógł sam dobrać jednego wiceprzewodniczącego lub jednego członka zarządu wszystkich szczebli. Ma to zagwarantować miejsce we władzach - w tym w Zarządzie Krajowym KO - członkom Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.
Ze zmian dokonanych w statucie wynika też, że nowa partia nie pozbywa się całkiem śladów po nazwie Platforma Obywatelska. Flaga Koalicji Obywatelskiej to dawne logo PO (pomarańczowy kształt „uśmiechniętej Polski” na granatowym tle), zaś nazwa Platforma Obywatelska RP nadal może być stosowana w odniesieniu do Koalicji.
Poza partią Koalicja Obywatelska znajdą się Zieloni, którzy będą jednak nadal we wspólnym klubie parlamentarnym, podobnie jak posłowie, którzy nie są członkami żadnej partii (Marcin Józefaciuk, Franciszek Sterczewski, Paweł Kowal).
tkwl/PAP
