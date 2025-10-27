W październiku 31 proc. badanych popiera rząd, 45 proc. jest mu przeciwnych, a 20 proc. wyraża obojętność – wynika z sondażu CBOS. W stosunku do września poprawiły się oceny wyników działalności rządu; pozytywną ocenę wystawiło mu 35 proc. respondentów, a negatywną 55 proc.
Z badania CBOS wynika, że w październiku br. opinie na temat rządzącego gabinetu wyglądają nieco korzystniej niż we wrześniu. Rząd popiera 31 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), a 45 proc. go nie popiera (spadek o 1 pkt proc.). Jedna piąta ankietowanych deklaruje wobec rządu obojętność (20 proc., bez zmian). Obecny poziom poparcia dla rządu nie odbiega od średniej notowanej w ostatnim półroczu.
W stosunku do września poprawiły się oceny wyników działalności rządu. Zwiększył się odsetek ocen pozytywnych (35 proc., wzrost o 3 pkt proc.), bez zmian pozostał natomiast udział opinii negatywnych – ponad połowa badanych (55 proc.) ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu.
Biorąc pod uwagę identyfikację partyjną, najlepsze zdanie o dokonaniach rządu mają potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej (86 proc.), pozytywną ocenę wystawia mu też ponad połowa sympatyków Lewicy (58 proc.) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (51 proc.).
Nawet wyborcy Polski 2050 negatywnie o dokonaniach rządu
Negatywne opinie wyrazili zwolennicy Polski 2050 (47 proc. ocen złych wobec 38 proc. dobrych). Podobnie wypowiedzieli się wyborcy partii Razem - w większości (58 proc.) są krytyczni. Najgorzej dotychczasowe dokonania rządu oceniają wyborcy Konfederacji Korony Polskiej (94 proc.), Konfederacji WiN (91 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (86 proc.).
Wśród wyborców niezdecydowanych także przeważają negatywne opinie – ponad połowę (56 proc.) stanowią głosy krytyczne, zaś więcej niż co czwarty z tej grupy respondentów aprobuje dotychczasowe działania rządu (27 proc.).
Jak wynika z badania, ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc., wzrost o 1 pkt proc.) krytycznie wyraża się o polityce gospodarczej rządu. Pozytywne zdanie o aktywności rządu w dziedzinie gospodarki ma ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc., bez zmian).
CBOS zauważa, że w październiku nieznacznie przybyło kontrowersji w społecznym odbiorze premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, deklaruje jedna trzecia badanych (33 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Jednocześnie przybyło osób, które nie są z tego zadowolone (57 proc., wzrost o 2 pkt proc.).
Badanie zrealizowano od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).
CZYTAJ TAKŻE: Rekordowy spadek poparcia dla rządu Tuska, poniżej 30 proc.! CBOS bije na alarm: Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją. SONDAŻ
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744239-tylko-31-proc-polakow-popiera-rzad-tuska-w-sondazu-cbos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.