Prawo i Sprawiedliwość jasno pokazuje, że w partii nie ma miejsca na żadne wątpliwości, dotyczące działań polityków należących do tej formacji. Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR i prof. Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego w zdecydowanych słowach wypowiedzieli się na temat wątpliwości związanych ze sprawą sprzedaży działki należącej do KOWR.
Winnych rozliczyć i ukarać. Natychmiast! Panie Tusk - radziłbym sprawdzić, komu ci ludzie finansowali kampanię. I dlaczego dziennikarze nagłośnili sprawę dopiero teraz. Jak już to Pan ustali, to zobaczymy, czy będzie dalej takie chojraczenie na X
— napisał Mateusz Morawiecki, odpowiadając na atak Donalda Tuska i zwracając uwagę na różnice w podejściu PiS i KO.
Tysiące polskich patriotów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach! Nie ma na to zgody!
— zaznaczył prof. Piotr Gliński.
Były szef MKiDN odniósł się także do ataków Donalda Tuska.
Ponieważ p. Tusk ma czelność zabierać głos w sprawie projektu CPK, który zniszczył i opóźnił o lata, to przypominam, że nominat Tuska - Lasek umieścił swoją żonę na dyrektorskim stanowisku w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi
— wskazał.
Dlaczego akurat w Łodzi? A dlaczego nie, skoro pp. Laskowie tam nie mieszkają, prawda p. premierze?
— pytał.
Atak Tuska
Wcześniej premier Donald Tusk próbował wykorzystać sprawę działki do atakowania Prawa i Sprawiedliwości.
Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście
— pisał.
O co chodzi?
Przypominamy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki, która należała do KOWR.
Wirtualna Polska poinformowała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.
Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. Według WP w 2023 r jeszcze przed transakcją sprzedaży firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.
Portal przekazał ponadto, że spóła Centralny Port Komunikacyjny już wcześniej zwracała uwagę na tę sprawę, a kiedy w końcu CPK wystąpiło do KOWR o potrzebną jej działkę, dowiedziała się, że ten już jej nie posiada.
