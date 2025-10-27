W Warszawie pojawiło się wiele banerów z hasłem „Łapy precz od Bąkiewicza”. Polacy stanęli w ten sposób w obronie lidera Ruchu Obrony Granic, który w ostatnich tygodniach jest obiektem zmasowanego ataku ze strony koalicji 13 grudnia.
Warszawa dzisiaj. Wiele Banerów. Ludzie mają dość bezpodstawnego prześladowania i nękania Roberta Bąkiewicza
— wskazał Ryszard Marszałek w serwisie X, zamieszczając zdjęcia banerów, które pojawiły się w Warszawie.
PATRIOCI SĄ Z TOBĄ !!! (Gdybym był młodszy to sam bym wziął udział w takiej akcji. Przypomniałbym sobie walkę z komuną.)
— dodał.
Ataki na Bąkiewicza
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz stał się obiektem ataków liberalno-lewicowej części strony politycznej i medialnej w Polsce po jego wystąpieniu, jakie wygłosił podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości 11 października w Warszawie.
Niektórzy posunęli się nawet do tego, żeby wmawiać Polakom, że to słowa lidera ROG były… powodem do ataku na drzwi budynku, w którym mieści się biuro Platformy Obywatelskiej (obecnie przemianowanej na Koalicję Obywatelską).
