Polacy stają w obronie lidera Ruchu Obrony Granic. W Warszawie pojawiły się banery: "Łapy precz od Bąkiewicza"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Robert Bąkiewicz / autor: Fratria
Robert Bąkiewicz / autor: Fratria

W Warszawie pojawiło się wiele banerów z hasłem „Łapy precz od Bąkiewicza”. Polacy stanęli w ten sposób w obronie lidera Ruchu Obrony Granic, który w ostatnich tygodniach jest obiektem zmasowanego ataku ze strony koalicji 13 grudnia.

Warszawa dzisiaj. Wiele Banerów. Ludzie mają dość bezpodstawnego prześladowania i nękania Roberta Bąkiewicza

— wskazał Ryszard Marszałek w serwisie X, zamieszczając zdjęcia banerów, które pojawiły się w Warszawie.

PATRIOCI SĄ Z TOBĄ !!! (Gdybym był młodszy to sam bym wziął udział w takiej akcji. Przypomniałbym sobie walkę z komuną.)

— dodał.

Ataki na Bąkiewicza

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz stał się obiektem ataków liberalno-lewicowej części strony politycznej i medialnej w Polsce po jego wystąpieniu, jakie wygłosił podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości 11 października w Warszawie.

Niektórzy posunęli się nawet do tego, żeby wmawiać Polakom, że to słowa lidera ROG były… powodem do ataku na drzwi budynku, w którym mieści się biuro Platformy Obywatelskiej (obecnie przemianowanej na Koalicję Obywatelską).

CZYTAJ TAKŻE:

Spór o słowa. Bąkiewicz odpowiada na krytykę: Nie dajmy się zastraszyć! Stosowanie mocnych metafor jest jak najbardziej na miejscu

Bąkiewicz: Czy Sikorski to niemiecki agent w rządzie Tuska? Domagam się jego zdymisjonowania i postawienia przed sądem

TYLKO U NAS. Robert Bąkiewicz o Tusku i Żurku: „Odbywa się na mnie polowanie. Nawet ich wyborcy nie łapią tego grubego oszustwa”

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych