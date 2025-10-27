„Przygotowaliśmy propozycje pierwszych pytań testu na polskie obywatelstwo” - poinformował dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Test będzie sprawdzał poziom integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem, znajomości obyczajów i tego, czym żyją Polacy - zaznaczył.
Dzisiaj w MSWiA zorganizowano debatę pn.: „Wyzwania i kierunki zmian w obszarze obywatelstwa i repatriacji”.
Test na obywatelstwo
Wiceszef MSWiA poinformował o założeniach testu na obywatelstwo dla cudzoziemców podczas odbywającej się dziś debaty „Wyzwania i kierunki zmian w obszarze obywatelstwa i repatriacji”. MSWiA przygotowuje nowelizację przepisów dotyczących przyznawania polskiego obywatelstwa.
Maciej Duszczyk przekazał, że w ministerstwie opracowane zostały pierwsze pytania do testu na polskie obywatelstwo, jaki mieliby zdawać cudzoziemcy ubiegający się o nie.
Musimy sprawdzić ich poziom integracji, poziom znajomości obyczajów i wartości, ale również poziom znajomości tego, czym żyją Polacy - po to, żeby naprawdę ta integracja mogła być efektywna
— wyjaśnił.
Nikt nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących prawa pobytu. Cudzoziemiec ma prawo w Polsce pracować, chodzić do szkoły, płacić podatki. Jeśli chce być obywatelem polskim i nabyć wszystkie związane z tym obowiązki i przywileje, to musimy sprawdzić, czy jego pobyt doprowadził do zintegrowania z polskim społeczeństwem
— dodał.
Duszczyk przyznał, że wprowadzenie testu to wyciągnięcie lekcji z doświadczeń innych krajów. Na takie rozwiązanie zdecydowało się do tej pory kilkadziesiąt krajów.
Te państwa doszły do przekonania, że nie tylko czas pobytu jest ważny, ale też kwestia integracji. To pewnego rodzaju lekcja, którą wyciągnęły państwa Europy Zachodniej
— wyjaśnił.
Merytoryczna ocena
Ważne jest, aby wszystkie osoby, które ubiegają się o polskie obywatelstwo, które ubiegają się o to, aby być Polakami, przeszły właściwą, dobrą, merytoryczną ocenę i procedurę
— podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, otwierając konferencję podkreślił, że Polska to kraj, który z jednej strony daje szansę normalnego życia, a z drugiej - bezpiecznej przyszłości dla wszystkich w niej mieszkających.
Dlatego tak ważne jest to, aby te wszystkie osoby, które ubiegają się o polskie obywatelstwo, które ubiegają się o to, aby być Polakami, przeszły właściwą, dobrą, merytoryczną ocenę i procedurę
— zaznaczył.
Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie ożywiła się dyskusja nad przyznaniem polskiego obywatelstwa, między innymi w związku z projektem ustawy, który został złożony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zakłada on wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce do uzyskania obywatelstwa polskiego.
Proponujemy znacznie szersze popatrzenie na tę problematykę. Dlatego, że uważamy to za kwestię fundamentalnie ważną dla naszej przyszłości
— ocenił Kierwiński.
