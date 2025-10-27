Mieszkańcy Legnicy podczas sesji Rady Miejskiej głośno sprzeciwili się decyzji prezydenta Maciej Kupaja z Platformy Obywatelskiej o usunięciu krzyża z sali obrad. Aż przez dwie godziny radni PiS-u starali się o dopuszczenie do głosu w sprawie.
Szef klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rafał Rajczakowski wnioskował, by na początek obrad przesunąć punkt, w którym mieszkańcy będą mogli zabrać głos. Wniosek ten nie zdobył wymaganej większości, co wywołało niezadowolenie zgromadzonych na sali obrad mieszkańców Legnicy.
Tu jest Polska!
— skandowali mieszkańcy, a jeden z nich w ręku miał krzyż.
Duży krucyfiks na sali obrad
Z kolei radny PiS Adam Wierzbicki przyniósł na sesję Rady Miasta duży krucyfiks i ustawił go na stole prezydialnym. Podkreślił, iż będzie przynosił krucyfiks na każdą sesję, co spotkało się z oklaskami obrońców krzyża.
Radny PiS odczytał apel radnych II kadencji Rady Miejskiej Legnicy, którzy byli fundatorami wspomnianego krzyża.
Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o zdjęciu przez Pana Prezydenta Macieja Kupaja krzyża w sali obrad Rady Miejskiej Legnicy. Zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta Macieja Kupaja o respektowanie decyzji Rady, która jednomyślnie podczas obrad sesji podjęła decyzję o zawieszeniu krzyża w sali obrad. Symbol ten, poświęcony przez świętej pamięci księdza Władysława Bochnaka, został wprowadzony do przestrzeni obrad jako znak tożsamości tradycji i wartości, które są fundamentem wspólnoty samorządowej. Przypominamy o prerogatywach, jakie wynikają z kompetencji Prezydenta i Rady, opisanych w ustawie samorządowej. Stanowienie prawa lokalnego leży w kompetencji Rady Miejskiej, natomiast jego realizacja jest po stronie prezydenta. Liczymy na niezwłoczne przywrócenie krzyża na jego pierwotne miejsce. W przeciwnym wypadku będziemy Pana decyzję odbierać jako akt okazania braku szacunku dla wiernych wszystkich wyznawców religii chrześcijańskiej oraz brakiem poszanowania wartości w tym zakresie. Również brakiem poszanowania jednomyślnej decyzji Rady Miejskiej Legnicy
— zaznaczyli radni II kadencji Rady Miejskiej Legnicy.
