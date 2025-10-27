Robert Telus, poseł PiS, były minister rolnictwa, wydał oświadczenie w sprawie sprzedaży na kilkanaście dni przed utratą władzy przez PiS wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. „Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona” - podkreślił Robert Telus. Głos zabrał także były wiceminister Rafał Romanowski. Obaj politycy zostali zawieszeni w prawach członka PiS.
Od wielu miesięcy głośno sprzeciwiam się umowie Mercosur, która uderza w polskie rolnictwo i wspiera zagraniczne – głównie niemieckie – koncerny. Walczę o to, by Polska tej umowy nie podpisała, bo byłby to cios w naszych rolników, nasze przetwórstwo i naszą żywność
— napisał na platformie X Robert Telus.
Właśnie ta postawa – mój zdecydowany sprzeciw wobec Mercosur – stała się powodem ataku na moją osobę. Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawton
— podkreślił.
„Nadal będę walczył o polskie rolnictwo”
Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność
— zaznaczył były minister rolnictwa.
Jestem, byłem i pozostanę przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać. Nie dam się zastraszyć. Nadal będę walczył o polskie rolnictwo, polską ziemię i polskie firmy
— podkreślił.
„Zależy mi na tym, aby…”
Swoje oświadczenie w mediach społecznościowych wydał później także i poseł Rafał Romanowski, były wiceminister rolnictwa.
Z pokorą i zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka partii do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy dotyczącej sprzedaży działki przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa osobie związanej z firmą rodzinną Dawtona
— czytamy.
Wierzę, że wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną szybko i rzetelnie zbadane, a fakty jasno przedstawione opinii publicznej
— dodał.
Jestem w pełni gotów do współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami, które będą prowadziły postępowanie wyjaśniające. Zależy mi na tym, aby wszelkie wątpliwości zostały jak najszybciej rozwiane
— napisał Romanowski.
Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o przejrzystość i wiarygodność naszego środowiska politycznego, któremu od wielu lat służę z pełnym zaangażowaniem. Od zawsze opowiadałem się za ochroną państwowej ziemi przed wyprzedażą. Grunty należące do Skarbu Państwa uważam za strategiczny zasób narodowy, który należy chronić i wykorzystywać w interesie przyszłych pokoleń
— stwierdził na koniec swojego oświadczenia były wiceminister rolnictwa.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744221-jest-oswiadczenie-telusa-ws-dzialki-nie-mialem-wiedzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.