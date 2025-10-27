PILNE!

Robert Telus i Rafał Romanowski zawieszeni w PiS! "Do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR"

Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR” - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że KOWR- pod obecnym kierownictwem- pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości… Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej?

— czytamy w dalszej części wpisu.

Sprzedaż państwowej działki, która miała trafić do CPK

Jak napisała Wirtualna Polska, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. WP przypomniała, że w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją sprzedaży, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowała spółka Centralny Port Komunikacyjny, a kiedy w końcu CPK wystąpiło do KOWR o potrzebna jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

