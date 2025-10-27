„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed oddaniem władzy przez PiS wydało zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy. Zrobiono to mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na działce zaplanowano tory kolejowe oraz miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe. Wartość nieruchomości wkrótce może wielokrotnie wzrosnąć” - poinformowała Wirtualna Polska. Chodzi o firmę Dawtona. „Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę” - poinformował Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury. „CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo, składając odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż działki” - zaznaczył we wpisie na X Marcin Horała. Po publikacji tekstu WP Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS.
Do sprzedaży 160 hektarów ziemi w Zabłotni za cenę 22,8 mln zł doszło o ostatecznie… 1 grudnia 2023 roku, a zatem na 12 dni przed utratą władzy przez PiS. Niebawem ta ziemia - zgodnie z szacunkami WP - może być warto nawet 400 mln zł. Spółka CPK miała już od kwietnia 2023 roku informować podległy ministerstwu rolnictwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o tym, że wspominana ziemia jest niezbędna dla realizacji CPK. Z KOWR miało jednak nie być odzewu.
Wirtualna Polska zaznaczyła, że 16 sierpnia 2023 roku ówczesny minister rolnictwa Robert Telus wizytował Błonie pod Warszawą, gdzie siedzibę ma firma Dawtona. W tekście pojawiła się sugestia, że ta wizyta mogła mieć wpływ na podjętą dwa dni później pozytywną dla Dawtony decyzję Wód Polskich, które uznały, że rzekomo na wspomnianej działce nie ma naturalnych cieków wodnych, a tylko rowy melioracyjne, zatem można ją sprzedać. Co istotne dwa lata wcześniej, w 2021 roku, stanowisko Wód Polskich w tej sprawie było zupełnie inne, bo informowały Dawtonę, że „na działce 87/1 znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”. Sam minister Telus w rozmowie z WP twierdził, iż podczas wspomnianej wizyty nie rozmawiał w ogóle z władzami Dawtony o sprawie sprzedaży działki. Z kolei ówczesny prezes Wód Polskich Krzysztof Woś zapewnił, iż nie
Co ciekawe, WP przedstawiła analizę zdjęć satelitarnych, z których wynika, iż między lipcem 2023 a majem 2024 roku ktoś nagle zaczął zasypywać istniejący tam zbiornik i ciek wodny.
6 września CPK po raz kolejny informowało KOWR o znaczeniu dla inwestycji wspomnianej ziemi, ale ponownie nie było reakcji. W tekście zauważono, że 19 września minister Robert Telus znów odwiedził Dawtonę, biorąc udział w otwarciu linii do produkcji koncentratu pomidorowego.
Ostatecznie wiceminister rolnictwa 13 listopada Rafał Romanowski wydał zgodę na sprzedaż wspomnianej działki za cenę wywoławczą 22,8 mln zł, była to jednak formalność, gdyż prawo pierwokupu miał dzierżawiący ją od 2008 roku wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas. Potrzebny był jednak kolejny podpis Romanowskiego, ponieważ… użył niewłaściwego podpisu elektronicznego. Tymczasem 27 listopada Telusa na stanowisku ministra rolnictwa zastąpiłą Anna Gembicka. Romanowski zastąpił błędny podpis właściwym i 1 grudnia 2023 r. doszło do sprzedaży ziemi. Z ramienia KOWR dokument podpisał Jerzy Wal, zastępca dyrektora oddziału KOWR w Warszawie.
„Nie pamiętam w tym momencie tej sprawy”
W rozmowie z WP Robert Telus twierdził, że nigdy nie rozmawiał z przedstawicielami Dawtony na temat sprzedaży wspomnianej działki.
Przyznam szczerze, że nie pamiętam w tym momencie tej sprawy
— mówił z kolei w rozmowie z WP Marcin Horała, ówczesny pełnomocnik rządu ds. CPK.
Niebawem wspomniana działka może być - według WP - warta aż 400 mln zł.
Nasi urbaniści założyli, że KOWR przekaże tę działkę spółce CPK i dlatego zaprojektowano tam miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe. Założenia tego planu były wcześniej konsultowane i wykładane choćby na spotkaniu z lokalnymi samorządami, więc wiedza o tym, co ma powstać w Zabłotni, nie była tajemnicą
— tłumaczył WP Mikołaj Wild, ówczesny prezes CPK.
Wsparcie Dawtony dla Trzaskowskiego
Tymczasem Andrzej i Paweł Wielgomasowie już po wyborach parlamentarnych wpłacili aż 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Natomiast Dawtona została jednym z głównych sponsorów Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.
Sprawa zgłoszona do prokuratury
Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę
— poinformował wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.
Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny czy stanowię podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie
— powiedział Lasek.
Złośliwy komentarz Tuska
Donald Tusk już postanowił przy okazji tej sprawy uderzyć w poprzedników politycznych.
Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście
— napisał na platformie X Donald Tusk.
„CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo”
Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK, poseł PiS, przedstawił na platformie X kilka istotnych aspektów całej sprawy.
Aspekty sprawy, które niektórym umykają (a są w tekście):
1. CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo, składając odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż działki.
2. Faktycznie działka została sprzedana, choć nie powinna i służby powinny sprawdzić, kto dokładnie za to odpowiada - na przykład za zatajenie przed ministrem istotnej okoliczności sprzeciwu CPK wobec sprzedaży.
3. Przy całym festiwalu „rozliczania PiS” ta akurat sprawa nie została przez obecny rząd w żaden sposób ruszona.
4. Można było spokojnie zaradzić szkodzie - część pod linię kolejową wywłaszczyć, a projektowane centrum magazynowe przenieść na inny teren, który będzie należał do CPK, czego od dwóch lat neo-CPK nie uczyniło.
5. Główny beneficjent w sprawie to sponsor Campus Polska, wspierający w ostatniej kampanii Rafała Trzaskowskiego
— podkreślił Marcin Horała.
Posłowie Telus i Romanowski zawieszeni w prawach członka PiS
Decyzja władz PiS-u.
Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR
— przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
