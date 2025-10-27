Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej, ponieważ nie ma pod nim podpisu „kontynuującego sprawowanie stanowiska Prokuratora Krajowego” Dariusza Barskiego. Tuż po przejęciu władzy przez obecnie rządzących Donald Tusk i Adam Bodnar bez wymaganej prawem zgody prezydenta RP nielegalnie usunęli prok. Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego. Obecnie tę rolę usiłuje pełnić prok. Dariusz Korneluk.
Po umorzeniu sprawy uchylenia immunitetu przewodniczącej TS sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej prokuratura skierowała ponowny wniosek o pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej pod koniec września tego roku. Wcześniejsze postępowanie zostało 18 września br. umorzone ze względu na karygodne błędy proceduralne prokuratury. W sprawie przesłuchano nowiem bowiem większość członków TS, co uniemożliwiało im późniejsze rozpatrzenie i osądzenie sprawy I prezes SN prof. Manowskiej.
Zgodnie z art. 200 Konstytucji, by pociągnąć członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej, konieczna jest zgoda TS. Trybunał wyraża taką zgodę w drodze uchwały - z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków TS.
TS czeka na podpis legalnego Prokuratora Krajowego
Dziś na stronie TS opublikowano zarządzenie zastępcy przewodniczącej Trybunału Piotra Andrzejewskiego. W datowanym na 23.10.2025 piśmie, Andrzejewski zarządził zwrot wniosku ws. immunitetu Manowskiej naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych PK Dariuszowi Makowskiemu, celem jego uzupełnienia.
Przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego – prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców
— czytamy w piśmie przesłanym do prokuratury Żurka.
Spełnienie tego wymogu może okazać się dla Waldemara Żurka i prok. Dariusza Korneluka nie do spełnienia. W marcu 2024 r. premier Donald Tusk łamiąc ustawę, powołał usiłował powołać na funkcję Prokuratora Krajowego prok. Dariusza Korneluka. Na zmianę na stanowisku Prokuratora Krajowego zgodę musi jednak wyrazić prezydent RP, którym w tamtym czasie był Andrzej Duda. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że rządzący złamali prawo, a Prokuratorem Krajowym w dalszym ciągu jest prok. Dariusz Barski.
koal/PAP
